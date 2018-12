Congo-Kinshasa: Au Top des meilleures compagnies en Afrique pour sa performance - Congo Airways confirme son vol inaugural à Douala !

Toujours en longueur d'avance, inlassablement pour le plaisir de voyager, Congo Airways est de plus en plus engagé dans la construction et la renommée de la République Démocratique du Congo. Les œuvres valent mieux que des simples paroles, dit-on.

Le lundi 3 décembre 2018, au siège de la compagnie aérienne nationale, le Directeur Général de cette firme, M. Désiré Balazire, lors d'une conférence de presse, a articulé son intervention sur quelques phrases pour parler des mérites de la société qu'il dirige. Il était question d'annoncer le message de félicitation du Chef de l'Etat pour le prix décerné à Congo Airways ainsi que la présentation, in situ, dudit trophée. Mais également rendre public la nomination, au niveau africain, de cette entreprise aérienne made in DRC, au poste de premier Vice-président de l'Association des Transporteurs Aériens Africains, et surtout confirmer la déserte des vols vers Douala-Cotonou dès mardi 4 décembre 2018.

Dans l'idée de servir le peuple congolais de manière réelle et efficace, l'institution aérienne qui porte le nom du pays ne cesse d'innover. Fidèle à ses clients ainsi qu'à ses objectifs, le désormais élite congolais, voire africain en matière de transport aérien, promet de relancer de manière effective les activités de transport vers Muanda, aussitôt les avions prêts.

Prouesses

A ce jour, le transporteur aérien du Congo a déjà desservi avec plusieurs avions dans 14 aéroports à travers le pays, et se trouve être en projet pour équiper deux autres engins volants d'ici la fin de l'année.

Après avoir longtemps était disposé à assouvir la soif de découverte congolaise, Congo Airways continue à multiplier des stratégies pour satisfaire ses abonnés, dont le nombre s'accroît de façon fulgurante. Elle s'apprête à ouvrir officiellement deux nouvelles lignes ce mardi 4 décembre 2018 à Kinshasa : Douala et Cotonou.

De ce fait, " il est temps de se lancer vers de nouvelles voies car la demande interne a été longuement satisfaite", a déclaré M. Désiré Balazire.

Il rassure, en effet, que les deux nouvelles lignes sont mises sur pied au bénéfice des congolais qui veulent visiter le Bénin ou le Gabon pour l'achat des marchandises ou le tourisme. Car Congo Airways, lâche-t-il, garantit toujours des bons services.

Et l'aventure continue...

Ici, "le grand avantage avec ces vols est que nous offrons 50 kilos à tous les passagers, comme total du poids des bagages", s'est confié le Directeur général de Congo Airways. Ces nouvelles lignes apportent, toutefois, de nouvelles tâches à la compagnie. Ce qui semble être un chemin peu facile, ambigu, plein des défis à relever. Mais "avec la volonté, il est possible de faire plus. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir une nouvelle histoire du monde aérien congolais. C'est d'ailleurs la raison d'être même du présent prix octroyé qui se nomme 'prix de mérite des performances techniques aériennes'. Sa valeur ajoutée est qu'il témoigne aux yeux de tous, les réalisations de l'entreprise et encouragent les équipes à mieux faire", dixit le représentant légal de la société aérienne primée.

Face à une demande accrue des services de cette structure dans le pays, beaucoup plus en province, et surtout que maintenant elle se lance deux perspectives novatrices, le Directeur Général ainsi que son équipe promettent de tout faire pour satisfaire le plus grand nombre des personnes en temps voulu. Pour les plus déterminés, l'impossible n'existe pas. Certes, le chemin est long mais lentement les congolais espèrent bénéficier le plus longtemps possible des prestations de Congo Airways.