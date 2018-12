Cote d'Ivoire: Showbiz - Dj Arafat signe sa "Renaissance" chez Universal

Universal Music Africa, le label international via sa franchise africaine établie depuis un an à Abidjan, annonce la sortie le 28 décembre, de l'album de Dj Arafat qui s'intitule «Renaissance».

Le nouvel album, l'un des rares à sortir en version physique et tant attendu de celui qui se fait désormais appeler le « Daishinkan », est le produit de plusieurs années de travail de l'artiste. Il regroupera plusieurs sonorités et la participation de prestigieux invités des scènes ivoirienne et afro-mondiale des musiques urbaines en vogue.

Sans vouloir dévoiler le casting des featurings avec Dj Arafat, la major, filiale du groupe Bolloré-Vivendi, piochera, à coup sûr, dans son catalogue bien fourni de stars du coupé-décalé, de l'afro-trap, du r'n'b, de la naija music et autres afro-beat et rap.

Il en est ainsi, à titre d'illustration de l'écurie d'Universal: Singuila et Niska, les Franco-congolais, le Malien Toumani Diabaté, Locko et Tenor du Cameroun ou encore le duo togolais Toofan, mais aussi les Ivoiriens Kiff No Beat.

En tout cas, Moussa Soumbounou, directeur général d'Universal Music Africa, entend donner toute sa place à Abidjan, en tant que plaque tournante de la musique africaine, avec l'aura de Dj Arafat et sa déferlante de la Yorogang qui ne laisse point la planète musique indifférente, à coups de frasques et de talent !