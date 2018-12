Maroc: "Les ateliers de l'atlas" - Une nouvelle plateforme professionnelle de création et d'échanges

Le Festival international du film de Marrakech inaugure « Les Ateliers de l'Atlas », un programme industrie et développement qui a pour but l'accompagnement de projets de films et de films en postproduction permettant aux réalisateurs une accélération des mises en production, une meilleure connaissance du marché et un renforcement de leur réseau.

Entièrement dédiés au cinéma d'Afrique et du Moyen-Orient, les Ateliers de l'Atlas sont à la fois une plateforme créative et professionnelle au service des cinéastes et un lieu d'échanges entre les professionnels internationaux et les talents régionaux.

Les Ateliers de l'Atlas sont conçus pour accompagner les réalisateurs émergents de la région dans la préparation de leur premier, deuxième ou troisième longs métrages (fiction ou documentaire), qu'ils soient accompagnés d'un producteur ou seuls. Pour cette première édition, 8 projets en développement et 6 films en postproduction, originaires de 9 pays, sont invités à participer aux Ateliers. Parmi ces 14 projets, figurent 5 films marocains sélectionnés suite à un appel à projets national auquel 50 candidatures ont été soumises.

Et parmi ces 5 projets marocains, trois sont initiés par des femmes. Pendant les Ateliers, les réalisateurs bénéficient d'une journée de consultation individuelle et sur mesure avec des professionnels qui leur apportent un regard artistique ainsi que le point de vue de l'industrie.

L'accompagnement prend en compte les besoins spécifiques de chaque projet dans la perspective de sa réalisation et de sa mise en production. Les réalisateurs des films en postproduction ont des consultations avec des monteurs, des compositeurs de musique de films, des vendeurs internationaux, des diffuseurs et des sélectionneurs de festival.