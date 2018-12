Congo-Brazzaville: Valorisation du patrimoine culturel - Inauguration et remise officielle du musée Cercle africain

La cérémonie a eu lieu le 3 décembre, à Pointe-Noire, en présence de Dieudonné Moyongo et Jean Marc Thistère Tchicaya, respectivement ministre de la Culture et des arts et ministre des hydrocarbures.

Haut lieu de rencontre, de partage, d'échange et d'expression de l'élite africaine avant l'accession du Congo à l'indépendance, le musée Cercle africain est situé au quartier Sic Tchitchele, dans le premier arrondissement, Emery Patrice Lumumba. Le bâtiment, renové existe depuis 1950. Jadis prestigieux, il est tombé en ruines à la fin de la décennie 1980 après avoir, tour à tour, servi de tribunal d'instance et de carrefour d'expression culturelle et artistique. Il est le premier et l'unique musée que dispose actuellement la ville côtière.

S'exprimant sur le rôle joué par sa société, Marco Rotondi, directeur général d'Eni Congo, a rappelé que le projet de réhabilitation du Cercle africain de Pointe-Noire et sa transformation en musée d'arts obéit à un accord particulier conclu entre la République du Congo, d'une part, et les sociétés Eni Congo et Total E&P Congo, d'autre part, dans le cadre des permis d'exploitation Loango 2 et Zatchi 2. Un projet qui s'inscrit dans la promotion et la valorisation du patrimoine culturel congolais.

Remerciant la société Eni Congo pour la réhabilitation de cet édifice, Dieudonné Moyongo a signifié que son ministère est celui de la mémoire. Ainsi la réhabilitation de cet édifice est-elle conforme à la reconstruction de la mémoire collective et culturelle. «Cette cérémonie coïncide avec le 50 e anniversaire de la présence de la société ENI en République du Congo, merci à ENI Congo pour avoir réhabilité ce bâtiment selon les règles de l'art, en préservant sa configuration initiale . La culture demeure incontestablement le meilleur vecteur de cohésion sociale, elle représente aussi un levier économique qui ne doit pas être seulement vu comme une cour de récréation comme aiment le penser certains esprits peu avisés » a-t-il déclaré.

Pour Vincenzo Fazzino, représentant résident de l'Unesco au Congo, la réhabilitation de ce musée traduit la volonté du gouvernement congolais pour la promotion du patrimoine national. Il a souligné les rôles joués par le musée, notamment l'éducation, le rapprochement des peuples, le développement durable et économique, l'échange intellectuel, l'apprentissage, la sensibilisation et autres.