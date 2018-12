Congo-Brazzaville: Assainissement public - Les élèves se retroussent les manches à Pointe-Noire

Une opération de salubrité publique a été organisée, le 1er décembre, au lycée Victor-Augagneur et au Collège Dr Moe- Poaty, en présence d'Anatole Collinet Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, afin de répondre à la circulaire du Premier ministre sur la propreté dans les villes et villages du Congo.

La mobilisation des élèves dans les deux établissements scolaires a été effective et l'élan patriotique constaté. L'opération a été supervisée par la direction départementale l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation . « Je voudrais marquer ma satisfaction en constatant la mobilisation de tous. Je me réjouis aussi parce que l'on se rend compte que le peuple peut tout faire si on lui donne l'exemple. Chacun de nous a cette fibre patriotique cachée en lui. Il suffit de l'éveiller seulement », a déclaré le ministre Anatole Collinet Makosso. Et d'ajouter : « Je suis d'autant plus heureux de voir les jeunes engagés dans cette démarche. Le civisme commence par eux. C'est en leur donnant ces valeurs qu'ils réaliseront que dès cet instant, commence un monde nouveau, un monde qui sera le leur, un monde différent du nôtre ».

Signalons que la circulaire datée du 6 octobre 2018 du Premier ministre instaure l'opération de salubrité publique « villes, villages et habitations propres », organisée le premier samedi de chaque mois. Elle a été lancée le 3 novembre et permet de mettre tous les acteurs des administrations publiques et privées devant leurs responsabilités en matière de préservation de l'environnement. Cette opération a été initiée aussi afin de favoriser la prise de conscience collective et l'urgence environnementale et de faire participer les Congolaises et Congolais à l'effort d'amélioration de leur cadre de vie.