Afrique Centrale: Forum des parlements de la CIRGL - Une réunion de l'assemblée plénière s'ouvre demain à Brazzaville

Les parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (Cirgl) vont plancher, du 4 au 6 décembre, sur la question sécuritaire et humanitaire dans certains pays de cet espace communautaire, en proie aux conflits armés.

Les assises se tiendront sur le thème "Dix ans du FP-Cirgl: réalisations, défis et perspectives". Elles réuniront les parlements des douze pays membres de cette organisation, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2018-2019 et du plan stratégique quinquennal 2017-2021.

Les participants venus de l'Angola, du Burundi, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo (RDC), du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan, de la Tanzanie, de la Zambie et du Congo, pays hôte, mettront à profit ces trois jours pour débattre des questions de maintien de paix et de sécurité au sein des Etats-membres de la Cirgl, condition sine qua non d'une meilleure existence.

En particulier, l'assemblée plénière va examiner et apprécier l'évolution des conflits armés qui sévissent depuis quelques années en République centrafricaine, en RDC et au Soudan, afin d'en tirer les conséquences et éventuellement prendre des dispositions nécessaires.

Avec grand intérêt, les parlements de la Cirgl aborderont aussi la problématique sur le développement économique de la sous-région, conditionné par la paix et la stabilité.

L'assemblée plénière pourra aussi, si possible, évoquer la question de l'élection du nouveau président de la FP-Cirgl, celui en exercice, le Centrafricain Abdoul Karim Meckassoua, étant déjà destitué de ses fonctions dans son pays.

Rappelons que le FP-Cirgl vise neuf objectifs principaux. Il s'agit, entre autres, de servir de cadre de dialogue, d'échange d'expériences et de règlement des conflits au sein des parlements des pays membres de cette organisation ; de renforcer les capacités des membres ainsi que des fonctionnaires qui y évoluent.

Le Forum des parlements appuie aussi les efforts des gouvernements dans la prévention et la résolution des conflits, tout en contribuant à la consolidation de la paix et la réconciliation nationale.

Cette organisation sous-régionale est dirigée par un secrétaire général, Onyango Kakoba.