Congo-Brazzaville: Journée mondiale des personnes handicapées - 15% de la population mondiale concernée par l'infirmité

L'événement a été célébré, le 3 décembre, sur le thème « Autonomiser les personnes handicapées pour un développement inclusif, équitable et durable, dans le cadre du Programme de développement durable, à l'horizon 2030 ».

L'observance de la Journée mondiale des personnes handicapées vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, les droits et le bien-être de ces personnes. Elle vise également à accroître la sensibilisation aux avantages découlant de l'intégrité des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Chaque année, elle se concentre sur un problème différent.

S'appuyant sur de nombreuses décennies de travail des Nations unies dans le domaine du handicap, la convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006, a fait progresser leurs droits et leur bien-être dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement internationaux tels que, la charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire, le nouvel agenda urbain, le programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement, etc.

Qu'il soit dû à une maladie (AVC, glaucome, sclérose en plaques...) ou à un accident, le handicap empêche trop souvent l'intégration dans la société. Depuis 1992, à l'initiative de l'ONU, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année, le 3 décembre, à travers le monde.