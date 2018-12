Congo-Kinshasa: Portrait de Major Yang Huan Huan

communiqué de presse

Yang Huan Huan est officier militaire de l'Armée populaire de libération chinoise, où elle détient le grade de Major. Elle est titulaire d'une Maîtrise de l'Académie militaire de son pays. Elle opère actuellement en tant qu'Observatrice militaire de la MONUSCO, basée à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Elle nous explique ici, en quelques mots, en quoi consiste son travail, au sein de la Force de la Mission onusienne.

« En tant qu'observatrice militaire, je participe à des patrouilles chaque jour et je suis toujours en contact avec les populations locales » dit-‐elle en exprimant sa fierté « d'être la première femme de son pays à travailler pour la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo, MONUSCO, comme Observatrice militaire »

Parlant de ses interactions avec ses collègues et avec la population locale, Yang se félicite de vivre en paix avec tout le monde, et d'entretenir « des relations respectueuses et amicales avec tous » et de faire de son « mieux pour préserver l'image de notre mission ». Ces propos sont confirmés par le Commandant adjoint de la Force de la MONUSCO, le général Bernard Commins: « En tant que premier groupe d'observateurs militaires envoyés par la Chine, Yang Huan Huan et ses coéquipiers accomplissent consciencieusement les tâches et missions dévolues aux observateurs militaires.

Chaque jour ils patrouillent, surveillent la situation sécuritaire et font rapport à cet égard. Yang, quant à elle, accomplit cette tâche en mettant à profit son statut de femme pour aller à la rencontre des femmes et enfants congolais dans leur milieu de vie. Et parce qu'elle apporte de l'aide aux habitants, fait des cadeaux aux enfants et manifeste son amitié, tout cela fait qu'elle est acceptée et bien accueillie par la population congolaise ».