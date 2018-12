Maroc: Biographie de M. Ahmed Reda Chami, nommé par SM le Roi président du Conseil Economique, Social et Environnemental

Rabat — M. Ahmed Reda Chami que SM le Roi Mohammed VI a nommé lundi président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), est né le 16 mai 1961 à Casablanca.

Ingénieur des arts et manufactures de l'Ecole Centrale de Paris (1985) et titulaire d'un "Master of Business Administration" (MBA) à la John E. Anderson Graduate School of Management at UCLA (1989), il est depuis février 2016, ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de l'Union Européenne à Bruxelles.

M. Chami a également été ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies dans le gouvernement Abbas El Fassi (2007-2011), puis député de l'Union socialiste des forces populaires (USFP) de la ville de Fès (de 2011 à février 2016).

Entre 2005 et 2007, il a été directeur général d'entreprise, chargé notamment des services centraux où il est en charge des projets de développement et du suivi opérationnel de certaines filiales dans l'assurance et les nouvelles technologies.

M. Chami a notamment occupé plusieurs positions au sein de la multinationale Microsoft, dont le poste de responsable pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest et pour l'Asie du Sud-Est.