Algérie: Aborder les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna avec une approche académique

Laghouat — Les participants au colloque international sur "Les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna" ont appelé, lundi à Laghouat, à aborder la question du miracle scientifique suivant une approche académique et à encourager les scientifiques et les chercheurs à donner et partager leurs points de vue dans ce domaine.

Les intervenants au cours du colloque ont recommandé également, à l'issue de cette rencontre de deux jours, l'impulsion des échanges d'études scientifiques et statistiques dans le segment Miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna (conduite du Prophète Mohamed QSSSL) en développant le parallèle entre ce domaine et les nouveautés des études modernes.

Il a été également suggéré de consacrer une revue aux miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna et aux questions y afférentes, outre la création, à Laghouat, d'un club qui s'intéresse à ce domaine et de consacrer des rencontres sur la question.

Les participants au colloque ont plaidé pour l'ouverture d'ateliers scientifiques élargis qui plancheront sur les thèmes inhérents à la précision des concepts de miracle scientifique, ainsi qu'à la préparation scientifique de chercheurs habilités à faire des études et de la recherche sur les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna, de sorte à les (études) exploiter à large échelle au service de la religion et de la Science en vue d'un discours religieux modéré.

Cette seconde journée du colloque sur "les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna" a été marquée par la présentation de plusieurs communications, dont celle de Hassiba Hocine (Université de Blida-2) intitulée "les miracles scientifiques et la conception d'un discours religieux aux fondements renouvelés", à travers laquelle elle pointe du doigt la faiblesse, voire la crise du discours religieux actuel qui est "en déphasage avec l'importante évolution scientifique et technologique" que connait le monde.

"La persuasion par les miracles scientifiques dans le Coran et la Sunna est devenue le meilleur moyen de répondre aux attaques des islamophobes", a estimé l'intervenante qui appelle, de ce fait, les prédicateurs à approfondir leurs connaissances dans les sciences du Droit islamique.

Organisé par le Centre de recherches en sciences islamiques et de civilisations de Laghouat, cette rencontre a vu la participation d'enseignants et chercheurs de différentes universités du pays et de l'étranger, ainsi que des chouyoukh et adeptes de zaouias implantées dans de la région.