Algérie: Création d'un haut conseil de coordination algéro-saoudien

- L'Algérie et l'Arabie Saoudite ont convenu, lundi à Alger, de créer un haut conseil de coordination algéro-saoudien en vue de renforcer la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique et culturel, indique un communiqué commun, rendu public au terme de la visite officielle en Algérie du Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, l'Emir Mohammed Ben Salmane.

"Dans le cadre des relations de fraternité privilégiées et des liens historiques solides liant la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie Saoudite, et conformément aux orientations de son excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika et son frère, le Serviteur des deux Lieux Saints de l'islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, il a été convenu de créer un haut conseil de coordination algéro-saoudien coprésidé par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia pour la partie algérienne, et son Altesse royale le Prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, l'Emir Mohammed Ben Salmane, pour la partie saoudienne, en vue de consolider la coopération dans le domaine politique, sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, ainsi que dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'énergie, de l'industrie minière, de la culture et de l'enseignement", a précisé la même source.

"Les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays frères ont été chargés de mettre en place le mécanisme approprié à cet effet", a conclu le communiqué.