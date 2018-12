Algérie: Zaki Boulaâdham, ou quand le handicap devient une motivation de réussite

Mila — Le handicap moteur qui contraint Zaki Boulaâdham de la ville de Mila à ne se déplacer qu'en fauteuil roulant ne l'a pas empêché de réaliser son objectif de réussir sa scolarité et son cursus universitaire en dépit des difficultés.

Derrière son calme et ses traits innocents, ce jeune de 24 ans cache mal une ferme opiniâtreté et une détermination inflexible. "J'ai dirigé depuis mon enfance le potentiel de défi qui est en moi vers mes études", assure-t-il ajoutant fièrement "certes je ne suis pas un surdoué en études mais je n'ai également jamais raté une année scolaire en dépit de ma mobilité réduite".

Rencontré par l'APS à l'occasion de la célébration de la journée mondiale des handicapés, Zaki souligne encore que le soutien infaillible de ses parents et de ses trois frères a constitué pour lui une source d'énergie intarissable qui revitalise constamment sa détermination.

"Mes proches étaient pour moi la famille et les amis", confie-t-il. Diplômé en 2018 d'un master en administration et finances du centre universitaire Abdelhafidh-Boussouf de Mila, Zaki tient souvent à préciser que sa réussite est surtout le fruit du soutien de sa famille.

"Les camarades de classe et les enseignants ont toujours fait de sorte à ce que je ne ressens jamais un quelconque désavantage par rapport à mes autres pairs sains au point d'oublier souvent mon handicap pour me consacrer aux études et à la révision", souligne-t-il encore.

Il a révélé que lors de la remise des diplômes, il s'est senti "la star de la cérémonie" lorsque l'assistance s'est levée pour l'applaudir", estimant que la détermination" transforme les personnes à besoins spécifiques en personnes à performances spécifiques". Actuellement, Zaki est en quête d'un emploi pour s'affirmer cette fois-ci dans le domaine de la vie professionnelle.

Selon Abdelmadjid, père de Zaki, ce dernier a obtenu avant le diplôme l'amour et le respect de ceux qui l'entoure. "Il n'a jamais été un enfant agaçant et fut toujours patient, respectueux et ambitieux", a confié fièrement son père.