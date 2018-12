Congo-Kinshasa: La dernière ligne droite !

Plus que 19 jours pour la clôture de la campagne électorale lancée le 22 novembre dernier en prévision des scrutins du 23 décembre prochain. On est entré de plain-pied dans le compte à rebours. Les candidats à la présidentielle, aux législatives et provinciales affûtent leurs armes. Tant bien que mal. Affiches, banderoles et autres panneaux de différentes dimensions se "bousculent" sur la voie publique, aux lieux d'affichage autorisés.

À la radio comme à la télévision, les rares candidats pour qui une tranche d'antenne est réservée, pour faire passer leur message, se contentent d'énumérer les actions menées et actes de bienveillance posés à l'endroit de la population d'une avenue, d'un quartier ou d'un village donnés. Aucun discours nouveau pour rompre avec le passé et innover pour le bien de la communauté locale, provinciale ou nationale.

Pour les candidats président de la République - ils sont au nombre de vingt et un - à part le dauphin du président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, et les gros poissons de l'opposition (Martin Fayulu, Félix-Antoine Tshisekedi), les autres, apparemment, désistent. Puisqu'à Kinshasa, du moins, ils ne se manifestent pas. Même timidement.

Tout porte à croire que l'opinion nationale et internationale aura droit à des alliances, même de contre-nature, au gré des intérêts. Les politiques congolais nous ont toujours habitués au "caméléonnage". D'ailleurs, ces alliances se font et se défont déjà. Des exemples sont enregistrés. Le cas le plus illustratif est celui de Genève avec le retrait, 24 heures après, des signatures de F. Tshisekedi et Vital Kamerhe de l'Accord signé pour le choix du candidat commun de l'opposition porté sur Martin Fayulu. Depuis, la liste ne fait que s'allonger.

Le candidat indépendant Triphon Kin-Kiey Mulumba a désisté en faveur de Félix-Antoine Tshisekedi. Il en est de même de Jean-Philibert Mabaya Gizi qui embrasse Martin Fayulu. De source digne de foi, de vingt et un candidats présidents de la République enregistrés au départ, il ne reste que seize dans la course au moment où nous mettons sous presse.

Il nous faut relever le fait que, la plupart, pour ne pas parler de tout le monde, n'ont pas de "base" électorale. Que vont-ils apporter à des ralliements fantaisistes ? Sinon, la recherche du positionnement dans le gouvernement du président qui sera élu ou dans autres institutions étatiques.