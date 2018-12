Cote d'Ivoire: Mariatou Koné - « Pourquoi rendre le mal par le mal quand on croit tous en Dieu? »

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s'est rendue le vendredi 30 novembre à Zouan Hounien pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des personnes décédées lors des affrontements communautaires du 21 novembre dernier.

Ces affrontements communautaires ont fait cinq morts, 137 blessées à l'arme blanche, et ont causé la destruction d'importants biens matériels, suite à la mort d'un élève qui aurait été tabassé par un transporteur.

«Après le décès du jeune Dénivèle Kolé, on enregistre en somme cinq personnes décédées, 137 blessés à l'arme blanche dont 51 cas graves, 25 maisons incendiées, quatre maisons saccagées, trois maisons pillées, une église incendiée, une mosquée incendiée, une pharmacie saccagée et pillée, des voitures endommagées... Pourquoi rendre le mal par le mal quand on croit tous en Dieu ?

Est-ce que la vengeance peut régler un problème ? Je suis venue vous prier d'éteindre le feu de la haine, d'être tolérant les uns envers les autres. Je vous demande pardon, faites en sorte que ces événements malheureux ne se répètent plus ici »,a souligné Mme Mariatou Koné.

Elle a appelé les populations à se référer en cas de conflit et de problème, à l'État de droit et non se faire elles-mêmes justice.

Elle a , en outre invité les guides religieux, les chefs traditionnels et les leaders politiques de Zouan-Hounien, à œuvrer pour la paix et à prôner le « vivre ensemble ». «Rien ne vaut la paix, les Malinké et Yakouba vivent ensemble depuis longtemps, il ne faut pas laisser la haine briser cette fraternité », a-t-elle insisté.

Une enveloppe de 5 millions de francs CFA a été remise aux parents des 5 personnes décédées.