Cote d'Ivoire: Grand ménage - Cap sur la propreté des marchés

L'opération publique de salubrité urbaine dite "Grand ménage" organisée, le premier samedi de chaque mois, par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass), était, ce samedi 1er décembre, à sa 22e édition. L'activité a eu lieu à plusieurs endroits dans le district d'Abidjan.

Blanche Kouamé Kété, coordonnatrice nationale du Grand ménage, qui conduisait la délégation de terrain du Minass, a fait savoir que l'opération va se prolonger tout le mois de décembre, autour du thème : « Marchés propres pour des fêtes saines ».

La collaboratrice d'Anne Désirée Ouloto a, à cet effet, invité les vendeurs et vendeuses des marchés et centres commerciaux parcourus, notamment à Cocody et Marcory, « à nettoyer régulièrement leurs lieux de commerce, à ne pas boucher les avaloirs et à bien conditionner les ordures afin de faciliter leur enlèvement par les opérateurs de collecte des déchets ».

L'enjeu, selon elle, est de créer un environnement propre dans les marchés en cette période de fêtes de fin d'année.

Blanche Kouamé Kété et sa délégation ont, partout où elles sont passées, sensibilisé à des actions coordonnées et de groupe pour maintenir la propreté dans les marchés.

Au centre commercial N'Gouan Aka Mathias de Cocody et au marché de Belleville à Marcory, l'équipe du Minass a exhorté les commerçants à adopter des gestes et comportements éco-citoyens pour accompagner la politique gouvernementale de salubrité publique, qui a pris des galons avec le démarrage effectif des activités des deux nouveaux opérateurs du secteur que sont Eco Eburnie et Ecoti Sa.

Outre le district d'Abidjan, la 22e édition du Grand Ménage a été organisée dans plusieurs localités de l'intérieur du pays.