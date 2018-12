Madagascar: Source d'énergies - Le gaz de plus en plus utilisé dans l'agroalimentaire

Le gaz domestique est de plus en plus accessible

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) comporte de nombreux avantages comparatifs par rapport aux autres sources d'énergie.

La filière agroalimentaire est un des secteurs économiques qui utilisent le gaz comme combustible. Selon Vitogaz, un des principaux fournisseurs de gaz domestique à Madagascar, « outre les particuliers, de plus en plus de petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire ont recours au gaz ».

Vulgarisation. On peut citer, entre autres, les biscuiteries, chocolateries confiseries et autres unités artisanales de fabrication de confitures. Cette vulgarisation du gaz trouve notamment son origine dans le fait que l'utilisation de ce genre de combustible comporte de nombreux avantages. « Il s'agit d'une énergie facile à utiliser et de plus en plus accessible », selon un responsable de Vitogaz qui continue d'étendre son réseau de distribution. « On peut trouver du gaz, même dans des endroits reculés et son prix est relativement compétitif comparé à celui des autres types d'énergie comme le charbon et même les énergies renouvelables comme le solaire ». Par ailleurs, le gaz est d'une facilité remarquable d'utilisation et s'adapte à tous les besoins. « Le fait par exemple que le gaz qui est facilement transportable et stockable, peut être allumé, augmenté de volume ou éteint selon les besoins, est avantageux pour les PME de l'agroalimentaire car cela permet de maîtriser la cuisson des produits alimentaires et de réaliser des économies en énergie ».

Alternative de choix. En somme, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers, le gaz constitue une alternative de choix par rapport aux autres sources d'énergie, comme le charbon ou le bois de chauffe par exemple. En effet, en plus d'être néfaste pour l'environnement, le charbon de bois est de plus en plus difficile à trouver surtout en cette saison de pluie. Pour la petite industrie agroalimentaire, ma difficulté de la maîtrise de l'intensité du feu, peut altérer la qualité des produits. Le gaz est aussi une alternative à l'électricité de la Jirama dans le secteur de l'agroalimentaire ou pour les foyers. Une occasion en somme de se mettre à l'abri des délestages répétitifs et de la hausse des tarifs de la Jirama. Quant aux énergies renouvelables leurs inconvénients résident principalement dans la complexité et les prix élevés de leur installation. Evidemment, l'utilisation du gaz peut être couplée, en cas de besoin avec les autres sources d'énergie.