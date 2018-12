Madagascar: Spectacle pluridisciplinaire - « Ny Sarisikotrao Madama » représentée au Slam national

Quand le slam se conjugue avec d'autres disciplines, le mélange ne peut être qu'agréable dans tous les sens du terme. «Il existait dans ce pays, un grand sculpteur...

Un jour, une femme vient le voir ... » Par ces enchainements subtils de mots commencent La pièce. Théâtre, danse et chant lyrique se rejoignent pour scruter de drôles d'émotions laissées par des souvenirs, des choses, des arts, des sculptures ... et qui font toute une histoire. Dans « Ty Sarisikotrao Madama », une histoire en tête, un conte défilant dans une tête de fou est un mélange de jeux de corps, de voix et d'énergie donnant à voir au public des tableaux organiques vivants met en scène Vony Ranala ce samedi au Studio Mille et une étoiles .

Spectacle de théâtre, danse et chant, entrant dans la programmation de la neuvième édition du slam national, cette pièce se veut être un laboratoire vivant où disciplines artistiques, artistes et public partagent un moment d'expérimentation énergétique et émotionnel unique et éphémère, autour du thème de la folie.

Vony Ranala, nage depuis plus d'une dizaine d'années dans l'océan artistique tananarivien. Comédienne confirmée, slameuse affirmée, musicienne en herbe, apprentie danseuse elle a plusieurs cordes à son arc. Des savoir-faire qu'elle décide de mettre dans une seule et même pièce. Grandissant aux côtés de la Compagnie Miangaly Théâtre, Madagaslam, AMI et de la Compagnie Jiny, elle se nourrit de diverses expériences artistiques et en fait un savant-mélange hors du commun. Après un parcours artistique riche et épanouissant, elle passe à une autre étape.