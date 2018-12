Madagascar: Handball - Madagascar a du chemin à faire !

Rideau sur la coupe des clubs de l'Océan Indien qui a permis à La Réunion de conforter sa position de leader. Au-delà de ce doublé réunionnais, on notera le net recul du handball malgache qui avait tout le mal du monde à sortir sa tête de l'eau.

Le handball malgache ne fait plus recette. Au propre comme au figuré car en sus de cet énorme déficit sur le terrain, l'affluence du public au Palais des Sports se résume à quelques irréductibles de moins d'un millier de personnes pour une place qui peut en contenir 5000.

Insuffisance des rencontres. Pour Honoré Rajaonarisoa, l'ancien arbitre devenu aujourd'hui président de la Commission Centrale des Arbitres, ce net recul du handball malgache est surtout dû à l'insuffisance des rencontres.

La saison de l'AS St- Michel sacré champion cette année comportait seulement une dizaine de matches, championnat d'Antananarivo et de celui de Madagascar inclus. C'est nettement insuffisant pour espérer se hisser au top dans les rencontres internationales.

Quant au THBC et selon toujours Honoré Rajaonarisoa, il lui manque une relève digne de ce nom.

Nombana en Allemagne. Ceci expliquant cela on assiste à une désertion des gymnases. Un mal plus profond qu'il faudrait résoudre dans les meilleurs délais en multipliant les rencontres et en insérant petit à petit le handball dans le milieu scolaire pour raviver les intérêts du public.

Pour Lydia Ranivoarimanana, l'ancienne capitaine de l'AS ARO qui se trouve à l'encadrement du THBC aux côtés de Seth Ramiandrisoa, la démission des anciens et des anciennes du handball se trouve être à l'origine de cette descente aux enfers. « Ils auraient dû être là pour aider le président de la Fédération Fidèle Razafintsalama et non pas se contenter d'émettre des critiques nullement constructives », explique Lydia qui a du mal à accepter cette situation guère florissante de ce handball à qui elle a pourtant tout donné.

Elle sait pourtant plus que toute autre que les handballeuses malgaches sont de nature douées comme sa fille Nombana qui joue maintenant en Allemagne plus précisément à Dortmund VFL. Une preuve qui montre que quand on veut on peut...