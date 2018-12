Madagascar: ONG SAFIDY - « Les deux candidats doivent préserver la paix »

A l'instar des autres associations, l'ONG SAFIDY s'est également exprimé sur les résultats officiels du premier tour.

Selon les constats faits par ces observateurs sur toutes les étapes du processus électoral, le premier tour de l'élection présidentielle du 7 novembre 2018 s'est déroulé normalement et dans le calme. Le déroulement du processus électoral reflète la maturité des citoyens dans les régions observées et ainsi dans le pays tout entier. Les quelques défaillances dans la préparation, l'organisation des élections et les incidents et imperfections constatés durant toutes les étapes du processus n'ont pas eu de conséquences majeures entravant ni le bon déroulement, ni les résultats des élections dans les Bureaux de Vote observés par SAFIDY tels que proclamés officiellement par la HCC le 28 novembre 2018.

Programme. Toutefois, il a émis des recommandations à savoir, les deux candidats doivent préserver la paix en donnant officiellement des instructions à leurs partisans à travers les médias pour que ces derniers s'expriment dans le respect mutuel et éviter ainsi les incitations à la haine, à la discrimination ethnique et religieuse, et/ou à la violence. Ils doivent aussi convaincre les électeurs en mettant en avant leur programme et idéologie au lieu de recourir à la pratique de distribution d'argent et de biens, pouvant être assimilée à une corruption ou achat de voix, de tape-à-l'œil... La présence des forces de sécurité essentiellement dans les régions où il y a beaucoup de « dahalo » est indispensable et doit être assurée par le Gouvernement. Les chaînes publiques nationales doivent accroître le nombre d'émissions spéciales pour donner aux candidats le temps de convaincre les électeurs, et aux autres acteurs tels que la CENI, la HCC et les OSC d'expliquer leurs responsabilités et manières de travailler dans le processus électoral et d'éduquer ainsi les citoyens. Face aux pressions et critiques à leur encontre, la CENI et la HCC doivent continuer à avancer tout en améliorant leurs interventions.