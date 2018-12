Madagascar: Lu pour vous « Sectes et crises religieuses à Madagascar »

Dans les livres sur l'histoire de Madagascar, quand les auteurs ont bien fouillé, recherché et recueilli, les témoignages sont vraiment poignants.

Comme sur « Sectes et crises religieuses à Madagascar », d'Adolphe Rahamefy, aux éditions Karthala édité en 2007. Ce long passage constitue un climax où le réalisme des propos côtoierait presque la fiction, l'évènement se déroule au milieu de l'année 1834 : «Au sud d'Imangatany, il y avait un homme dénommé Rainitsiandavana, le gardien de Zanaharitsimahandry. En 1832, il fut profondément touché par la mort de sa femme, puis par celle de son fils et de plusieurs de ses serviteurs ; tandis que d'autres serviteurs s'enfuirent. Ces malheurs lui causèrent un grand désespoir. Pourtant en 1833, lors d'une réjouissance familiale, il fit la rencontre de Paul Rainitsiheva, un chrétien fervent...

De retour chez lui, il commença à prêcher la Bonne Nouvelle. Il alla à travers monts et vaux dans le Mandiavato et proclama avec ferveur que bientôt les morts ressusciteraient et que tous les hommes seraient heureux. Les gens riaient de lui et pensaient qu'il était devenu fou : Rainitsiheva aussi lui conseilla d'arrêter, étant donné l'insuffisance de ses connaissances bibliques. Pourtant Rainitsiandavana ne se découragea point... si bien que presque tous les 'Mandiavato' devinrent ses disciples...

Cependant un jour, parmi ses serviteurs, quelques- uns s'approchèrent de lui pour déclarer : ' Vous, Monsieur, vous proclamez que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, il faut que vous fassiez de même pour eux. Supposons que vous soyez notre serviteur - que cela ne se produise jamais ! - que voudriez- vous que nous fassions pour vous si ce n'est vous libérer pour que vous soyez parmi ' les sujets remparts ' du Souverain ?'

' Cela est vrai ', répondit Rainitsiandavana.

' Aussi agissez de la sorte envers nous ', reprirent les serviteurs

'Je vous libérerai vraiment, affirma Rainitsiandavana, seulement comme je venais de dépenser beaucoup d'argent pour vous acquérir, et en supposant que je sois vraiment votre serviteur, et que je vous ai servi qu'en si peu de temps, me laisseriez vous vous causer une perte, sans que vous exigiez une petite compensation financière ? '...

Alors je vous libère tous, mais lorsque vous aurez gagné de l'argent, que chacun vienne m'en apporter un peu...

Pourtant Rainitsiandavana mélangea les directives chrétiennes avec des éléments d'idolâtrie. Comme il était gardien de 'Zanaharitsimahandry' et n'osa point se débarasser du palladium d'Etat... Au milieu des années 1834, il demanda une audience à la Reine Ranavalona 1re. Il vint à Tananarive, portant Zanaharitsimahandry... » A cause de paroles jugées trompeuses, Rainitsiandavana fut condamné à mort avec quelques disciples. La fin tragique de celui qui se faisait prêcheur fait froid dans le dos, deuxième extrait :

« Ils furent emmenés à Ambohijatovo, juste au-dessous légèrement au nord de l'ancienne pharmacie, de l'autre côté à l'est de la route, on creusa des trous, allant à la mesure de chacun, où ils furent précipités la tête la première ; de l'eau bouillant fut ensuite versée sur eux avant qu'ils ne soient ensevelis sous terre. Le lendemain matin, Ambohijatovo fut envahi par des curieux venus scruter si Rainitsiandavana allait vraiment ressusciter : seulement, il ne put t se lever de nouveau. Là gît jusqu'à maintenant son corps... »