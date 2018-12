Madagascar: Rencontre avec le GEM - Andry Rajoelina prône la stabilité économique

Le candidat « numéro 13 » envisage de renforcer le rôle des entreprises malgaches et de redorer l'image du « Vita malagasy ».

« Il n'y aura pas de développement, c'est impossible sans une stabilité politique et économique ». C'est ce qu'a réitéré hier le candidat « numéro 13 », Andry Rajoelina lors de sa rencontre avec les membres du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM) qui s'est tenue à l'hôtel Carlton Anosy. « Je suis ici pour vous assurer de l'intérêt que je porte au secteur privé. Je serai un président à l'écoute des entrepreneurs et de leurs salariés afin de créer un climat propice au développement économique », a-t-il déclaré d'emblée. Et lui de faire savoir au passage qu'il envisage de renforcer le rôle des entreprises malgaches et de redorer l'image du « Vita malagasy ». Le candidat du « Tanora malaGasy Vonona » a lancé un appel solennel aux opérateurs économiques afin de se donner la main pour développer le pays. « A tous les chefs d'entreprises, travaillons ensemble pour industrialiser notre île. Tout ce dont nous avons besoin doit être fabriqué et transformé à Madagascar. Pour y parvenir, nous allons appuyer et accompagner les investissements nécessaires qui doivent être répartis selon les secteurs d'activité et en tenant compte des particularités de chaque région », a-t-il soutenu.

Industrialisation. En effet, le porte-fanion du « Tanora malaGasy Vonona » prône la sécurisation des investissements et des investisseurs. Son projet de Société, l' « Initiative pour l'Emergence de Madagascar » prévoit également la promotion de l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes. Andry Rajoelina entend accélérer les transformations économiques en s'inspirant des expériences réussies dans d'autres pays. Il entend reposer l'industrialisation de Madagascar par l'agrobusiness, le secteur minier, l'énergie, le tourisme et l'économie bleue. Pour attirer les investisseurs étrangers, il faut redorer l'image de la Grande Ile en renforçant la lutte contre l'insécurité, la lutte contre la corruption et la restauration de l'Etat de droit. Face aux cas de kidnappings et à l'insécurité grandissante qui sévit au pays, Andry Rajoelina a tenu à rassurer les opérateurs économiques en exposant son programme de lutte contre l'insécurité, engendrant la création d'une Force spéciale anti-kidnapping, d'une Force Spéciale d'Intervention et d'une structure de Police de proximité. En guise de prévention, un système de renseignements fiable sera aussi mis en place.

Transparence. Le candidat « numéro 13 » prévoit aussi de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et contre l'acquisition des avoirs illicites par la restauration de l'Etat de droit. Une stratégie efficace sera mise en place pour assurer la transparence dans la gestion et l'octroi des marchés publics. Une bonne gestion du budget et des dépenses de l'Etat nous permettra de construire de nouvelles infrastructures et de mettre en œuvre des projets de développement pour la génération future. Le temps du manque de transparence, du clientélisme, du favoritisme et du « kiantranoan-trano » au niveau de l'Administration publique est donc révolu. Finis également les abus de pouvoir et les détournements des deniers publics. « Je veillerai personnellement à la lutte contre les malversations au niveau de l'Administration car l'argent des contribuables doit être utilisé pour l'intérêt général », a martelé Andry Rajoelina. Le président fondateur de l'Initiative pour l'Emergence de Madagascar envisage aussi de mettre en place une nouvelle structure qui se chargera de lutter contre les exploitations illicites de nos ressources naturelles, particulièrement la filière Or qui provoque actuellement de nombreux milliards d'Ariary de perte pour le pays. Ce jour, Andry Rajoelina effectuera plusieurs descentes au niveau de plusieurs communes à Antananarivo.