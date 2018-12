Madagascar: Formation - Des jeunes des ODD créés en 2019

Des projets de jeunes des Objectifs de développement durable ou « Youth for sustainable development goals » seront créés au mois de janvier ou février.

Il s'agit d'une initiative d'Omar Ibn Abdillah, consultant et formateur sur les ODD et la responsabilité sociétale des entreprises. « Ce projet consiste à forger les jeunes à devenir des influenceurs à travers leur vécu », explique-t-il. « Nul n'est laissé derrière ». C'est avec ce slogan des Objectifs de développement durable (ODD) qu'Omar Ibn Abdillah, ambitionne de former des jeunes dans les entreprises ou dirigeants d'association et d'atteindre depuis deux ans.

Apprendre à se développer personnellement parvient ensuite au développement durable. L'idée ne manque pas chez les jeunes Malgaches, mais trouver les moyens pour les réaliser reste toujours un blocage. « Beaucoup de jeunes possèdent du potentiel, mais ne savent pas les exploiter. Cela m'a encouragé à partager des informations pertinentes. Le développement personnel d'abord, puis le développement durable. Si on change notre manière d'agir, on parvient ensuite à un développement global », évoque-t-il. La plupart des formations aboutissent à la création de projet. Cinq mille deux cents jeunes ont été formés et deux tiers d'entre eux ont décidé de créer des projets depuis mars 2017. Ces projets impactent sur la vie quotidienne, l'économie pour sortir de la pauvreté et impactent aussi sur l'environnement. .