Maroc: Hicham El Guerrouj - Le sport, un levier social et économique

Le sport constitue à l'heure actuelle un levier économique et social, en plus des vertus et des bienfaits de l'activité physique sur la santé de l'être humain, a affirmé, samedi à Libreville, l'ancien double champion olympique du 1.500 mètres et du 5.000 mètres, Hicham El Guerrouj.

"Le sport joue un rôle économique et social important. Tout jeune ayant de l'ambition et du talent peut à la faveur de la ferme détermination et de travail acharné atteindre le haut niveau et devenir un champion international", a souligné dans un entretien à la MAP, l'ancienne star de l'athlétisme mondial et quadruple champion du monde du 1.500 mètres, qui parraine la 6è édition du marathon du Gabon.

"Rien n'est impossible et le manque de moyens ne doit jamais entamer notre ambition de réussite", a-t-il ajouté, rappelant qu'il est originaire d'une ville qui manquait de moyens mais cette donne ne l'a jamais empêché de pratiquer le sport et d'atteindre, grâce à la persévérance et la détermination, le haut niveau et une notoriété internationale.

Evoquant sa présence en tant que parrain du marathon du Gabon, Hicham El Guerrouj s'est dit heureux et honoré de parrainer cette édition pour une double cause, en l'occurrence la lutte contre les cancers féminins pour soutenir celles qui souffrent dans l'ombre et la promotion des valeurs du sport et des vertus de l'activité physique, notant que sa participation traduit les relations solides et distinguées unissant le Maroc et le Gabon et les deux peuples frères.

Et d'expliquer que depuis sa retraite internationale, il s'est assigné comme objectif de faire profiter les jeunes à travers le monde et en Afrique en particulier de son expérience, relevant qu'il est disposé à chaque fois que l'occasion se présente à partager son expérience et échanger avec un grand plaisir avec les générations montantes.

Ce genre d'événements sportifs constitue une source d'inspiration et de motivation pour les générations à venir et impulse une nouvelle dynamique à la discipline au sein du pays, tout en permettant d'accumuler un capital expérience en matière d'organisation et d'inciter les décideurs à investir davantage dans les infrastructures sportives tant celles de proximité que celles dédiées à la pratique professionnelle, a affirmé l'ancienne star de l'athlétisme mondial.

Le Gabon dispose d'énormes potentiels humains pour faire éclore des champions dans toutes les disciplines notamment l'athlétisme, a-t-il affirmé, faisant remarquer que les jeunes ont besoin d'un accompagnement physique et mental pour leur permettre de s'épanouir et d'avoir une carrière professionnelle réussie.

5798 femmes, toutes nationalités confondues, ont participé samedi à Libreville, à une course de 5 kilomètres dans le cadre de la 6ème édition du marathon du Gabon, avec comme objectif la lutte contre les cancers féminins.

De même, la première journée du marathon du Gabon qui fête cette année son 6è anniversaire, a été marquée par la course junior, longue de 1,5 km, dédiée aux jeunes âgés de 9 à 12 ans, et le circuit de 3 km destiné aux jeunes de 13 à 16 ans.

Initié par le ministère gabonais des sports, le marathon du Gabon, le premier du continent africain à intégrer en 2015 le circuit international des IAAF Road Race Label Events, attire des milliers de participants, tous âges confondus.