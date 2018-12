Soudan: Le président affirme son engagement à soutenir le développement de l'ouest du Darfour

Khartoum — Le président de la République, le maréchal Omar Hassan Ahmed Al-Bashir a affirmé l'engagement du gouvernement à soutenir le développement de l'Etat fédéré du Darfour-Ouest et à apporter un soutien direct aux projets de développement et de services dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'éducation.

Lors de son discours à la Salle de l'Amitié à Khartoum, président Albashir président devant la cérémonie d'inauguration du Nafir (Mobilisation de donateurs volontiers) pour le développement de l'Etat fédéré du Darfour-Ouest, la continuation du gouvernement et sa détermination à assurer la sécurité et la stabilité dans cet État en poursuivant le processus de collecte des armes.

Le président de la République a appelé les citoyens à poursuivre le processus d'aliénation en tant que comportement inhérent aux traditions et à l'héritage du peuple soudanais, indiquant que le programme et la stratégie de l'État reposaient sur la construction d'une société avancée, ainsi que sur ses initiateurs et ses dirigeants. Il encourage de telles initiatives.

Pour sa part, le gouverneur de l'ouest du Darfour, Hussein Yassin Hamad, a déclaré que l'appel au Nafir est un facteur de développement et qu'il continuerait d'atteindre ses objectifs.