Ile Maurice: Mœurs - «Papa m'oblige à mentir», dit Alex, 7 ans

«J'ai vu grand-mère mettre des substances dans la nourriture qu'elle me donnait à manger... À chaque fois que je buvais les jus qu'elle me donne, cela me donnait envie de dormir.» Ce sont les confidences qu'a faites le jeune Alex, sept ans, à sa mère, une ressortissante norvégienne. Il vivrait un calvaire depuis qu'il habite chez sa grand-mère et chez son père.

Ce dernier a obtenu la garde exclusive d'Alex après avoir porté plainte pour agression sexuelle contre le compagnon de son ex-épouse, Ana Jakobsen. Depuis, la mère ne peut passer du temps avec son fils qu'au poste de police de Baie-du-Tombeau les samedis. C'est lors de ces rencontres que le petit aurait expliqué à sa mère ce dont il vit avec sa grand-mère et son père. L'enfant relate que son père s'adonnerait à des actes sexuels devant lui, en compagnie de sa petite amie à Coromandel.

Il explique que son père mentirait à la police et le forcerait aussi à mentir. «I saw him talking to the police... he was lying», avance-t-il. Devant tous ces faits, mais surtout pour le bien de son fils, Ana Jakobsen réclame à nouveau sa garde. «Alex a un blood disorder. Il peut mourir si l'on n'en s'occupe pas comme il le faut.»

Dans des enregistrements vocaux, l'enfant explique à sa mère qu'il est très mal-nourri. «The food is very disgusting mama», dit-il. Toujours selon ses dires, il y aurait des jours où il aurait uniquement du riz et du dholl. La mère soutient avoir remarqué à plusieurs reprises des griffures plusieurs fois sur le corps du petit. Sollicité pour une réaction, l'ex-mari de la ressortissante est resté injoignable.

Calvaire

L'affaire, elle, a été reportée, à plusieurs reprises aux postes de police de Baie-du-Tombeau et de Piton. La Child Development Unit (CDU) de Goodlands a aussi été sollicitée par la mère. Ainsi que l'Independent Commission against Corruption (ICAC).

Ana Jakobsen a aussi envoyé des lettres, faisant état du calvaire que vivrait actuellement son fils au CCID, au commissaire de police, au Prime Minister's Office, au ministère de l'Égalité du genre, et celui des Affaires étrangères aussi bien que les instances norvégiennes telles que le ministère de la justice de Norvège et l'International Court of Justice.