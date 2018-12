Sénégal: Election présidentielle 2019 - Le pays, dans le viseur de l'ONU

La prochaine présidentielle prévue en 2019, au Sénégal, a été évoquée par les représentants du Système des Nations Unies en réunion à Dakar hier, lundi 3 décembre. Ils ont pris note de l'évolution du processus électoral, tout en plaidant pour un scrutin apaisé.

Les Chefs de mission du Système des Nations Unies (ONU) qui officient dans le Sahel ont pris note de l'évolution du processus en perspective des prochaines élections au Sénégal et se sont félicités de sa tournure relativement pacifique.

Rappelant la tradition sénégalaise de démocratie par la tenue d'élections libres, justes et crédibles, ils ont encouragé la tenue d'un scrutin sincère et pacifique pour la présidentielle de février 2019. Ils étaient à Dakar hier, lundi 3 décembre, pour les besoins de leurs rencontres régulières.

Mieux, après leurs échanges, ils ont appelé les autorités et les parties prenantes nationales à œuvrer de concert pour garantir des conditions équitables et contribuer à créer un environnement propice à la tenue d'élections pacifiques, inclusives et crédibles en 2019.

S'agissant de la sécurité dans la région sahélienne, les Chefs de mission ont reconnu que les menaces posées par la présence permanente de criminels transnationaux organisés, de trafiquants de drogue et d'organisations terroristes dans la région exigent des efforts accrus et coordonnés de la part de l'Onu et d'autres partenaires internationaux pour soutenir les autorités nationales à y faire face.

En outre, les participants se sont félicités des initiatives régionales visant à répondre aux défis persistants en matière de gouvernance, de sécurité, de besoins humanitaires et de respect des droits de l'homme, y compris la violence sexuelle et celle basée sur le genre, en Afrique de l'Ouest et au Sahel.

Toutefois, les participants à la réunion ont reconnu les progrès accomplis pour l'égalité des genres dans la région et a aussi encouragé la participation des femmes dans les processus politiques et de consolidation de la paix.

Par ailleurs, les Chefs de mission ont salué l'adoption des réformes en matière de paix et de sécurité, de développement et de gestion, soulignant qu'elles représentent une opportunité pour renforcer leur collaboration et leur engagement commun en faveur de la prévention et de la consolidation de la paix.

Ainsi ont-ils convenu de continuer à coopérer et à renforcer l'échange d'informations entre leurs missions sur les principaux problèmes qui touchent la région.

La rencontre de Dakar a été présidée par le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (Unowas), Mohamed Ibn Chambas.