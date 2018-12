Sénégal: Embouchure du fleuve - Le ministre de la pêche annonce une solution d'urgence pour la bréche

La visite du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Oumar Guèye, à Saint-Louis hier, lundi 03 novembre, fait suite à l'accident qui a eu lieu au niveau de la brèche où il y a eu trois pêcheurs disparus dont un des corps a été retrouvé.

Elle intervient aussi quelques jours après la houle dangereuse qui a détruit plusieurs maisons au niveau de la langue de barbarie dont une maison qui s'est effondrée au quartier de Santhiaba faisant deux morts.

Oumar Guèye était à Saint-Louis pour présenter les condoléances et l'appui du Chef de l'État, Macky Sall et du Gouvernement aux familles des victimes de ces événements malheureux. "Le Président de la République vous présente ses condoléances et partage les douleurs avec vous", rapporte le ministre de la Pêche aux familles des victimes.

Accompagné du Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, du ministre-maire de la ville, Mansour Faye, du Préfet du département de Saint-Louis, Mariama Traoré, ainsi qu'une forte délégation de chefs de service et des Forces de défense et de sécurité, le ministre Oumar Guèye en a profité pour annoncer le dragage et le balisage sous peu de la brèche.

"Cette brèche a déjà fait plus de 350 morts. Mais, aujourd'hui, une solution existe après deux années d'études instruites par le Chef de l'État.

Nous allons entamer la solution d'urgence qui consiste à draguer la brèche dès le mois de janvier prochain", informe le ministre Oumar Guèye qui informe aussi de la tenue d'un Comité Régional de Développement (CRD) qu'il compte présider, le vendredi 07 décembre prochain, avec tous les acteurs concernés.

Il s'est également prononcé sur la question des licences de pêche qui, selon lui, sont en train d'être payées présentement en Mauritanie.