Sénégal: Lenteurs dans l'application de l'accord signé avec le gouvernement le 17 octobre 2018 - Le SYTJUST indexe Ismaïla Madior Fall

Le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) a observé un arrêt de travail et organisé un sit-in dans tous les Tribunaux hier, lundi 3 décembre, à partir de 9 heures.

A travers ce mouvement d'humeur qui a été respecté dans l'ensemble du territoire national, selon le Sytjust, il s'agissait d'exiger du gouvernement le respect des accords signés et de pour dénoncer une attitude jugée «irrespectueuse» de la part du ministre de la Justice.

Occasion pour Me Aya Boun Malick Diop, Secrétaire général du Sytjust, d'exprimer son ras-le-bol par rapport à la gestion «nébuleuse» de Ismaïla Madior Fall.

Le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) n'a pas du tout été tendre avec son ministre de tutelle Ismaïla Madior Fall.

Rencontré au siège du Syndicat, au Palais de Justice Lat-Dior, hier lundi, suite au sit-in qu'ils ont observé dans la matinée, sur l'ensemble du territoire nationale, Me Aya Boun Malick Diop a déversé toute sa bile sur celui qu'il considère comme «l'ennemi numéro 1 des travailleurs de la justice».

Sur les raisons de leur mouvement d'humeur, le syndicaliste explique: «en réalité, le gouvernement et le Sytjust avaient trouvé un accord le 17 octobre 2018, au terme duquel il devait y avoir une augmentation de salaires dès fin novembre.

Cette exécution avait commencé. Mais, contre attente et sans sommation, elle n'a plus eu lieu. Lorsque nous sommes allés rencontrer le ministre, il nous a servi des explications non fondées», se désole le greffier. Il ajoute aussi à ce point de discorde, le non respect des engagements pris par le chef de l'Etat.

«En sus de ce manquement, il y a aussi le fait qu'on avait rencontré le président de la République, le 05 avril 2018, pour lui faire part de nos doléances qu'il avait promis de réaliser», dixit toujours Me Diop qui accuse le ministre Ismaïla Madior Fall d'être à l'origine de toutes ces lenteurs notées dans le système. Il affirme que «le problème des travailleurs de la justice, c'est le ministre de la justice».

Car, déclare-t-il «lorsque 5 milliards 5 millions ont été mis dans le budget par la loi des finances rectificatives du 29 juin 2018 pour prendre en compte les augmentations de salaires, c'est le ministre qui est allé voir le président pour lui dire que ce sont des augmentations excessives qui risquent de créer des troubles. Et c'est ce qui nous a valu des réductions des montants escomptés», dénonce le syndicaliste.

«IL A MIS LE COUDE SUR LES DECRETS»

Me Diop, très remonté contre le Garde des Sceaux, souligne que ce dernier «pose des actes allant dans le sens (même) de remettre en cause des engagements pris par le président de la République ». Il indique que ce dernier «n'assure aucun suivi lorsque le président de la République donne des instructions.»

Pour preuve, il y a «présentement les décrets qui concernent les conditions des travailleurs de la justice qui ont été adoptés depuis le 25 juillet 2018 par le Conseil des ministres et qui peinent à être signés par le président de la République, pour la simple raison qu'ils se trouvent sur la table de monsieur le ministre de la Justice qui affiche la volonté de ne pas les transmettre au président.

Il a mis le coude sur ces décrets. Il y a des gens qui font du lobbying autour de ce système pour que la justice ne puisse pas sortir de ces difficultés.

Et, çà c'est de la pure méchanceté. C'est comme s'il y a une main invisible qui bloque les choses qui en réalité doivent être faciles. Et cette main invisible se nomme Ismaïla Madior Fall», fulmine le greffier.

Non sans alerter le président de la République sur la situation qui prévaut au sein du ministère de la Justice. «Le Garde des Sceaux est entrain est entrain de créer un climat délétère au sein des juridictions, mais cela provoque un disfonctionnement qui va créer des difficultés aux usagers du service public de la justice», prévient Me Aya Diop.

SIT-IN TOUS LES LUNDIS ET UNE MARCHE NATIONALE LE 12 DECEMBRE

Toujours pour obtenir du gouvernement le respect de ses engagements et des termes du protocole d'accord qu'il a signé avec le Sytjust le 17 octobre 2018, les travailleurs de la justice compte organiser, le mercredi 12 décembre 2018 à partir de 11 heures, sur le boulevard allée du Centenaire, une marche nationale.

Une déclaration dans ce sens a été déposée sur le bureau du préfet hier, lundi 3 décembre, pour l'autorisation de cette manifestation démocratique qui se déroulera de la Place de l'Obélisque à la RTS.

Cette marche est, selon le syndicaliste, une manière de mettre la puce à l'oreille des autorités étatiques et les pousser à réagir. «De par son comportement, le ministre nous invite sur le terrain de la radicalisation parce que nous avons compris qu'il veut nous enterrer vivant et nous allons nous battre contre cela.

Il n'a plus de droit que nous disons non et nous allons nous battre avec toute notre énergie pour faire valoir nos droits». Et, pour y arriver, il informe que le Sytjust à un plan «d'action très salé: durant toute la durée du préavis, certains actes ne seront plus délivrés.

Chaque lundi on tiendra un sit-in de dénonciation, le 11 décembre nous allons publier une lettre de dénonciation, le 12 décembre nous allons faire une marche nationale et à partir du 2 janvier 2019 nous allons entamer des séries de grève», affirme le syndicaliste sur un ton menaçant.

Et de lancer à l'endroit du ministre de la Justice: «qu'il sache que si nous n'enregistrons aucune réaction durant tout le préavis, nous allons entamer une grève jusqu'à obtenir satisfaction».

REACTION DU MINISTERE DE LA JUSTICE «Le problème, c'est juste un agenda d'exécution»

Joints au téléphone hier par os soins, les autorités du ministère de la Justice précise qu'il se pose un problème d'agenda d'exécution. «Face aux déclarations d'un syndicaliste, nous n'avons pas de positions à prendre.

Vous avez entendu le ministre Garde des sceaux dire qu'un accord a été écrit et il y a juste un agenda de mise en œuvre.

Les textes ont un circuit à suivre, le ministre n'a pas un pouvoir de signature. On est la dessus et le problème, c'est juste un agenda d'exécution», déclare Maïssa Diakhaté directeur de cabinet du ministre de la Justice.