Sénégal: Les enseignants, en sit-in à Diourbel

Les enseignants du moyen et du secondaire de Diourbel ont observé hier, lundi, un débrayage suivi d'une assemblée générale dans les locaux de l'Inspection départementale de l'éducation et de la formation.

Ces enseignants réclament le paiement de leurs indemnités de déplacement du Bfem et de leurs indemnités de surveillance au baccalauréat.

Ils étaient des dizaines et des dizaines d'enseignants à observer un débrayage, ce lundi, suivi d'un sit-in dans les locaux de l'Inspection départementale de l'éducation et de la formation de Diourbel.

Ces enseignants réclament le respect des accords 2015 relatifs au paiement de leurs indemnités de déplacement du Bfem et de leurs indemnités de surveillance au baccalauréat.

Modou Thiam, le chargé des revendications du Cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire (Cusems) explique : « il a été convenu avec les syndicats que le paiement des indemnités des enseignants allait être effectué par l'Etat avant le 30 novembre. Cet accord, c'était en 2015.

Et aujourd'hui, on est le 3 décembre. Et jusqu'à présent, il y a des collègues qui n'ont pas encore reçu leur déplacement d'examen du Bfem et du Cfee.

C'est pourquoi nous avons observé ce sit-in pour montrer notre indignation et notre insatisfaction pour le non-respect des accords signés entre l'Etat et les syndicats ». Et d'ajouter : « nous avons rencontré l'autorité pour savoir ce qui s'est passé. Mais elle nous a dit qu'une partie de l'argent est disponible.

Nous, nous lui avons dit qu'on n'accepte pas un paiement partiel. Il va falloir payer. Les enseignants ne veulent pas un paiement partiel de ces indemnités».

Il faut relever pour finir que les enseignants n'excluent pas de passer à la vitesse supérieure au cas où l'autorité ne réagit pas pour donner une suite favorable à leur revendication.