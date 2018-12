Sénégal: Ballon d'Or - Le coup de gueule d'Habib Beye

Et le Ballon d'Or 2018 est donc... Luka Modric ! Le milieu de terrain croate, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du monde, a été préféré à Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann, classés respectivement deuxième et troisième de cette 63e édition.

Le Ballon d'Or était toujours source de critiques, le classement final fait toujours débat. Consultant pour Canal Plus, Habib Beye, a poussé un coup de gueule, critiquant le classement des deux émissaires de l'Afrique, Mohamed Salah et Sadio Mané. Les joueurs africains continuent-ils de faire les frais d'un manque de reconnaissance à l'échelle internationale ? Cette vaste problématique a été relancée par le consultant Habib Beye à la suite des résultats du Ballon d'Or 2018. L'ancien international sénégalais affirme que les joueurs africains manquent de reconnaissance à l'échelle du football mondial alors qu'ils réalisent peu ou prou les mêmes performances.

« Je ne suis jamais dans la victimisation. Lorsque je regarde ce classement, on se rend compte que ce qui se passe de la 5e à la 30e place n'a pas réellement d'intérêt et de valeur. Sadio Mané, qui a quand même été assez éblouissant avec Liverpool l'année dernière, je l'aurais mis devant un joueur comme Sergio Agüero et Kevin De Bruyne. Il a mis 10 buts en Ligue des Champions (9 en réalité, ndlr), il a marqué en finale, il a été extraordinaire. Ça a été le 2e meilleur joueur de Liverpool derrière Mohamed Salah.

Quand je vois Salah par exemple et que je le compare à Lionel Messi. Intrinsèquement, c'est le meilleur joueur du monde mais Salah a marqué 32 buts l'an dernier en Premier League, il finit meilleur buteur, il met 10 buts en Ligue des Champions. Il a été exceptionnel et il est à la 6e place. Si demain, ils s'appelaient Salahinho ou Manéinho... Il y a souvent eu un manque de reconnaissance. Rappelez-vous de Samuel Eto'o et Didier Drogba. Puisqu'ils ne brillent pas avec leur sélection, peut-être qu'ils manquent d'aura au niveau international. (... ) Je pense que ce classement du Ballon d'Or ne veut plus rien dire. »