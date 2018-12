Afrique: La CAF retire l'organisation de la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire

La CAF retire l'organisation de la CAN 2021 à la Côte d'Ivoire. La (mauvaise) nouvelle a été annoncée par Ahmad Ahmad, président de la CAF, au cours d'un entretien accordé ce lundi 3 décembre 2018 à Afrique Media.

La Coupe d'Afrique des nations 2021 aura-t-elle lieu en Côte d'Ivoire, comme cela avait été décidé en 2014 ? Quatre jours après avoir retiré la CAN 2019 au Cameroun, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé son intention de retirer la CAN 2021 aux Ivoiriens pour la donner aux Camerounais, puis de confier la CAN 2023 aux autorités ivoiriennes.

« Pour faire les choses de manières plus humaines, décalons toutes les CAN et donnons plus de chances et plus de temps au Cameroun pour qu'il réalise les infrastructures. (... ) Nous avons pris cette décision de décaler le Cameroun en 2021 et la Côte d'Ivoire en 2023. La Côte d'Ivoire non plus ne sera pas prête pour la Coupe d'Afrique 2021 au vu de l'évolution des travaux, a soutenu Ahmad Ahmad dans un entretien accordé à Afrique Média TV. Donnons au Cameroun plus de temps pour qu'il réalise les infrastructures, et accompagnons-le pour qu'il soit bien prêt. »

On peut s'attendre à ce que cette décision suscite une énorme polémique puisque la Côte d'Ivoire a bien l'intention d'organiser la CAN chez elle dès 2021 et on peut imaginer qu'il en sera de même pour la Guinée, censée accueillir l'organisation en 2023...