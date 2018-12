Algérie: Le système éducatif se doit de relever le défi de la qualité

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mouad Bouchareb a affirmé, lundi à Alger, que le système éducatif se doit de relever le défi de la qualité conformément aux standards internationaux pour se lancer dans la compétition.

Lors d'une journée parlementaire sur "L'école algérienne: réforme de l'enseignement et alternatives pédagogiques, perspectives 2030 et défis de la qualité", M. Bouchareb a précisé que le ministère de l'Education se devait de "relever le défi de la qualité conformément aux standards internationaux pour se lancer dans la compétition, améliorer les débouchés suivant des profils internationaux qui permettent à l'Algérien une insertion au plan international tout en préservant ses spécificités".

Cela devrait se faire dans le cadre "d'un ajustement et d'une révision éducative dans le contexte de la planification prospective jusqu'en 2030 et d'une concordance avec les orientations, la politique et les programmes du président de la République Abdelaziz Bouteflika", a souligné M. Bouchareb, appelant, dans ce cadre, à des réformes "axées sur l'actualisation et l'amélioration de la qualité des enseignements et de l'assimilation des exigences de la société en sus de la prise en considération de la demande croissante sur l'enseignement, sur le double plan quantitatif et qualitatif" .

Le président de l'APN a salué, à cette occasion, la stratégie alternative adoptée par le ministère de l'Education nationale, qu'il a qualifiée de "stratégie de réforme et de réajustement" qui repose sur la formation, la bonne gouvernance, la priorité de l'enseignement primaire et préscolaire, la formation des formateurs, le professionnalisme dans la gouvernance, la gestion pédagogique, la planification et le traitement pédagogique".

"Cette stratégie prospective qui implique la lutte contre la disparité sociale et la consécration de l'équité pour généraliser l'enseignement doit augmenter la rentabilité et les débouchés de qualité qui font concurrence à ceux des écoles internationales de référence (...), réaliser un saut dans le classement mondial de l'Algérie et son positionnement dans les olympiades mathématiques et rendre les outils d'évaluation plus efficients".

"Le ministère s'intéresse à plusieurs axes, dont la concordance entre l'enseignement et le développement social, la préservation des constantes nationales et les faits historiques qui ont forgé le peuple algérien outre la qualité de l'enseignement", poursuit M. Bouchareb.

Il a mis en avant, par ailleurs, qu'il "est difficile de relever les défis futurs sans une école de qualité et équitable et sans s'ouvrir aux autres cultures, connaissances et civilisations".

"Après mise en oeuvre des réformes éducatives initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, nous saluons aujourd'hui l'éxécution et l'évaluation des efforts de ces réformes en termes d'organisation et de planning dans le contexte des mutations mondiales dont les contours se distinguent dans la déontologie et le plan de l'Unesco à l'horizon 2030", a ajouté M. Bouchareb.

Cette périodisation reflète deux principales dimensions à savoir "l'adhésion à une vision de développement durable et la manifestation d'une vision universelle participative qui tient compte des valeurs constituant les clés de l'éducation et les contours de la politique éducative algérienne", a-t-il soutenu.

Soulignant que les précédentes étapes portaient sur la quantité et la généralisation, M. Bouchareb a indiqué que celle de demain serait sur le planning, la prospective, la comptabilité, la science et le numérique professionnel pour relever les défis futurs d'autant que le monde d'aujourd'hui s'oriente vers le numérique".

"Il n'y a pas d'école en dehors d'une gouvernance numérique et d'un enseignement englobant le numérique, l'informatisation, l'informatique, l'électronique et les technologies de pointe".

A cette occasion, le président de l'APN a salué le mode de concertation adopté par le ministère de l'Education nationale avec l'ensemble des acteurs et parties du système éducatif, un mode, a-t-il ajouté, "revêtant une valeur stratégique pour une vision basée sur le développement durable et la démocratie participative".

Il a également salué les efforts consentis par le ministère à travers le développement de la recherche dans le secteur pour faire connaitre la politique éducative, en témoigne, a-t-il dit, l'abondance des publications, des études, des recherches et des rencontres sur la réalité et les perspectives de la politique éducative".