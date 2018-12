Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage des jeunes - Le ministre Mamadou Touré offre deux mois de formation à Dougoutigui Lobê

Ce jeune homme orphelin de père et de mère, déscolarisé, ne pouvait pas imaginer ce qui lui arrive. En effet, après sa vidéo qui a suscité le buzz sur les réseaux sociaux, il y a un mois, vidéo dans laquelle malgré sa situation de précarité, il garde l'espoir, le Ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes dirigé par le Ministre Mamadou Touré, dans sa politique de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et de lutter contre le chômage des jeunes, a décidé d'accompagner Dougoutigui Lobê dans la réalisation de son projet de ferme.

A l'initiative du Ministre Mamadou Touré, plusieurs rencontres d'échanges ont été initiées entre les experts du Ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, les experts du Ministère des Ressources animales et halieutiques et des techniciens des entreprises telles que Sipec, CCB et World Bat.

A l'issue de ces réunions, le Ministère de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes a décidé d'installer Dougoutigui Lobê. Sa ferme sera construite à Azaguié sur une superficie de 1 ha. Le projet va débuter avec 3000 têtes.

« Nous allons nous battre pour que Dougoutigui Lobê réussisse dans ce projet. Il doit rester un exemple de courage et d'abnégation pour la jeunesse ivoirienne », a fait savoir le Ministre Mamadou Touré.

Pour bien faire les choses, Dougoutigui Lobê débute ce mardi 4 décembre 2018 à Yamoussoukro une formation en élevage de Volailles.

Cette formation va s'achever le 31 janvier 2019. Ce renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre du Programme d'Appui à la Production Avicole Nationale (PAPAN) dont le but est d'insérer 3300 jeunes dans le secteur avicole dans les 31 régions et le District de Yamoussoukro.