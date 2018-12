Afrique: TEF 2019 - Lancement de l'appel à candidatures pour le programme d'entrepreneuriat prévu le 1er janvier

Le 1er janvier 2019, la Fondation Tony Elumelu commencera à accepter les candidatures pour le cinquième cycle de son programme d'entreprenariat qui verra 1 000 autres candidats sélectionnés rejoindre les 4 470 bénéficiaires actuels du programme.

Depuis 2015, le programme d'entrepreneuriat de la Tef - le seul catalyseur de l'entreprenariat de ce type financé par l'Afrique - a autonomisé 4 470 entrepreneurs africains, avec un capital de démarrage de 5 000 dollars chacun, douze semaines de formation accélérée dans les affaires en ligne, l'accès à des mentors expérimentés, et l'appartenance au plus grand écosystème d'entreprenariat en Afrique.

Les bénéficiaires du programme ont été présentés sur les médias mondiaux, y compris dans le Classement Forbes [Afrique] des Moins de 30 Ans. Ils ont attiré l'attention des investisseurs et ont remporté plusieurs prix, dont le 'Google Impact Challenge' et 'The Venture' de Chivas pour les entrepreneurs sociaux.

Le programme d'entreprenariat a facilité les échanges entre les entrepreneurs africains et les dirigeants locaux et mondiaux du secteur public, les investisseurs et les partenaires de développement, rehaussant leur profil commercial, augmentant leurs opportunités, exposant leurs innovations et identifiant des moyens de renforcer davantage le climat des affaires en Afrique.

En juin 2018, la Fondation a organisé une séance interactive entre le Président français, S.E. Emmanuel Macron, et les jeunes entrepreneurs africains.

En octobre 2018, la Fondation était fière de voir le Président du Ghana, S.E. Nana Akufo-Addo, et le Président du Kenya, S.E. Uhuru Kenyatta, prendre la parole devant les jeunes entrepreneurs africains lors de l'édition 2018 de son Forum d'Entreprenariat.

L'investissement, l'impact et l'engagement de la Fondation dans la promotion de l'entreprenariat reposent sur la conviction que les entrepreneurs africains détiennent la clé de la libération du potentiel du continent et de la facilitation de la transformation de l'Afrique.

Dans le cadre de cet objectif, la Fondation Tony Elumelu a lancé son programme d'entrepreneuriat, son programme phare doté de 100 millions de dollars américains, visant à découvrir, sur une période de 10 ans, 10 000 startups et entrepreneurs africains, avec des idées susceptibles de transformer le continent africain.

Son objectif est d'investir dans des entreprises qui, ensemble, peuvent créer au moins 1 000 000 de nouveaux emplois et générer au moins 10 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires en Afrique.