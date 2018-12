Sénégal: Matam - Des écoles et un poste de santé réhabilités

L'école élémentaire et le poste de santé de Diamel ainsi que l'école élémentaire et la case des tout-petits de Nawel ont été réhabilités dans le cadre de la coopération entre la ville de Firminy, dans la Loire (France), et la commune de Matam.

Lundi, une délégation de cette commune française conduite par son maire, Marc Petit, a visité ces différents sites, en compagnie de son homologue de Matam, Mamadou Mory Diaw, à l'occasion du jumelage entre les deux municipalités.

Dans la soirée, la délégation a également effectué une visite des infrastructures réalisées par la mairie de Matam : gare routière, marché moderne en cours de réalisation, poste de santé de Soubala et le casier rizicole.

"Cette visite nous renforce et nous conforte de poursuivre nos actions et d'être à l'écoute des besoins de la population transmis par le maire Mamadou Mory Diaw et son équipe", a déclaré le maire de Firminy.

"C'est un sentiment d'une très grande fierté que j'éprouve à travers cette visite de la délégation de la ville de Firminy, car ce jumelage a porté ses fruits", déclare quant à lui le maire de Matam.