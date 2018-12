Algérie/Tunisie: Que de défis relevés !

D'aucuns pensaient que cette tâche n'était pas facile à réaliser pour plusieurs raisons, dont notamment le risque d'essoufflement des joueurs et aussi le niveau appréciable du CSS et du CAB qui étaient respectivement leader et dauphin.

10 matches en 35 jours

En effet, après son dernier match joué à Kairouan contre la JSK, la troupe à Moïne Chaâbani a livré dix matches en trente-cinq jours, c'est-à-dire à raison d'un match tous les trois jours et demi. C'est d'une vraie frénésie qu'il s'agit là surtout que ce rythme est enduré depuis plusieurs années déjà par les coéquipiers de Khalil Chammam. Et à chaque fois, l'on s'attendait à ce que l'Espérance allait flancher sous la forte pression qui lui est imposée. Mais c'était sousestimer la force physique et mentale de notre grand représentant dans les manifestations internationales. Grâce à ses qualités multiples, dont notamment le professionnalisme, le sérieux, le métier et l'application, l'Espérance s'en est sortie indemne et grandie à chaque épreuve.

La preuve vient d'être donnée à Kairouan où les «Sang et Or» n'y sont pas allés par quatre chemins avant de réaliser leur énième succès (2-0). Lequel succès les a tout simplement hissés au rang de leader incontesté.

Dimanche dernier, ils étaient les seuls à décrocher la victoire puisque tous leurs concurrents au peloton de tête ont été accrochés sur des scores neutres.

Avec cette nouvelle victoire, l'Espérance a atteint plusieurs objectifs en plus de celui de la reconquête du leadership. C'est qu'elle termine ainsi l'étape précédant sa participation à la Coupe du monde des clubs qui aura lieu à Abou Dhabi du 12 au 22 courant sur une victoire bonne à prendre pour le moral.

En étant leader, l'EST sera également beaucoup mieux appréciée et respectée par ses interlocuteurs aux Emirats arabes unis.

Khénissi, meilleur buteur

Son rendement à Kairouan a aussi donné la preuve que l'équipe dispose de plusieurs atouts de plus en plus affirmés. Il y a d'abord le fait qu'il n'y a nullement à s'inquiéter pour elle sur le plan physique. Cet ascendant a été manifestement démontré en deuxième mi-temps face aux «Aghlabides» qui n'ont rien pu devant la fraîcheur rassurante des «sang et or». Pourtant, en première période, la JSK a nettement dominé les débats en ratant pas moins de trois occasions (Mossaâb Sassi 3' et 13', Mohamed Mtiri 19').

Mais en deuxième mi-temps, l'on a pu constater manifestement l'écart entre les deux équipes sur le plan physique dont la supériorité est revenue comme d'habitude à l'Espérance. Ce fut concrétisé par deux buts, œuvres de Yassine Khénissi à la fin de la première mi-temps (44') et du jeune milieu prometteur lancé par Chaâbani, Raed Fadaâ (67').

L'autre objectif atteint et non des moindres fut la reconquête de la première place dans le classement des buteurs par Taha Yassine Khénissi. Le fer de lance de l'Espérance qui a connu une longue traversée du désert fait montre d'un net regain de forme ces derniers temps. Lors de la dernière journée, il était co-leader avec le Sfaxien Firas Chaouat avant de parvenir méritoirement à le distancer d'une longueur grâce à son but à Kairouan.

Tous ces indicateurs positifs permettent d'être confiants quant au rendement attendu de la part de l'Espérance à Abou Dhabi. Bon vent!