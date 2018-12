Tunisie: Plaisir des yeux et du palais

Ainsi, à l'image du «Halloween», le marché de Noël a fini par dresser son chapiteau sous nos cieux et devenir une opportunité commerciale, un peu comme le personnage de Santa Claus (le père Noël, qui doit son image d'aujourd'hui à une publicité de Coca-Cola en 1931-ndlr).

En effet, vers la fin des années 1990 et à l'initiative d'un groupe d'expatriés français, l'ambiance de cette tradition chrétienne aux origines païennes ainsi que la frénésie d'achats qui la caractérise, le marché de Noël a fini par prendre racine dans le Grand-Tunis (Tunis la capitale, La Marsa, etc.).

Aujourd'hui, le marché de Noël est organisé non seulement dans la capitale et Hammamet, mais aussi à Sousse.

«Depuis le 10 décembre 2016, nous organisons chaque année un marché de Noël à Hammamet qui est en fait un espace de vente de produits artisanaux. Donc on essaie de créer l'ambiance qu'on trouve chez nous en France et dans d'autres pays européens», a déclaré Chantal Sarral, présidente de la section cap-bonaise de l'Association «Français du monde-ADFE» et organisatrice de l'événement.

Une tombola pour aider un établissement scolaire

Au total, cette troisième édition a vu la participation de 42 exposants de différentes nationalités (tunisienne, française, allemande, suisse, italienne, russe, etc.).

« Comme chaque édition, nous organisons également une tombola, dont les bénéfices de la vente des billets serviront à aider un établissement scolaire de la région», a ajouté Mme Sarral.

Mais qui dit marché de Noël, dit gastronomie avec des produits caractérisant les dîners de cette fête de fin d'année.

Or pour cette édition, un producteur de foie gras et de magret de canard du côté d'El Mghira (gouvernorat de Tunis) était au rendez-vous.

«Nous importons nos canards de France et nous les élevons dans notre domaine à El Mghira aux faubourgs de Tunis. Nous commercialisons du foie gras frais (entier) en blocs ou en bocaux et du magret de canard. Nous vendons aussi des plats préparés: du magret ou des cuisses de canard à l'orange, aux olives, aux pruneaux ou aux champignons dans une sauce sucrée-salée ainsi que des cuisses de canard confites (c'est-à-dire cuites dans la graisse de canard-ndlr). Ce sont des recettes maison. Pour les amateurs de rôti, ils peuvent acheter un canard entier», a fait savoir Ibrahim Laourine, représentant de l'entreprise «Le canard gourmand».

Toujours dans le volet gastronomique, les amoureux de chocolat avaient l'occasion de faire leurs emplettes d'artisans chocolatiers.

C'est le cas avec Sabrine Chebbi et sa large palette de pralines croquantes, de truffes et de bonbons-chocolats aux fruits de passion, à la banane, au café, à l'orange et aux framboises.

«Le marché de Noël est une bonne opportunité pour commercialiser nos créations. Les coffrets de chocolat sont de plus en plus tendance surtout dans les cérémonies de fiançailles. J'ai une page Facebook et un compte Instagram. Et mes clients prennent contact avec moi via les réseaux sociaux», a-t-elle souligné.

Transmission et passion chocolatières

Un peu plus loin, nous croisons l'étal de Mme Nadia Bel Hajkacem, la doyenne des artisans-chocolatiers et formatrice de Sabrine Chebbi.

«Je suis une chocolatière de passion et non de profession. Chaque année, je participe au marché de Noël. Et cette année, j'ai ramené avec moi trois de mes élèves pour présenter leurs créations. Je suis pour la transmission et le partage de cette passion», a-t-elle précisé. « Aujourd'hui, vu qu'il s'agit d'un marché de Noël exclusivement réservé à une clientèle étrangère, j'ai préparé une gamme que les Européens, et notamment les expatriés français, demandent durant la période de Noël».

Le fromage était aussi au rendez-vous avec un large éventail de produits à base de lait de chèvre et de lait de vache avec la fromagerie artisanale «La Biche à lait» de Pierre Tournier.

Les confitures artisanales, les terrines traditionnelles et artisanales, les cakes, les biscuits, les beurres caramel salé, la «bsissa», les épices et l'harissa de Bordj Hfaiedh (Bou Argoub), les eaux florales biologiques (lavandin, sarriette ou camomille) du Cap Bon, la mélasse de caroube de Maâmoura ainsi que les pâtes fraîches italiennes de Carlo Pierassa étaient également exposés dans ce marché de Noël.

Enfin, outre les produits du terroir et alimentaires, les visiteurs de ce marché avaient l'occasion d'entrer en contact avec des exposants proposant des idées de cadeaux: des toiles de peinture, des cadres, des chaussettes de Noël, des napperons, des articles décoratifs, de la broderie artisanale, des produits cosmétiques biologiques (savons, huiles, crèmes, etc.), des jouets, des faux bijoux, des produits de l'artisanat tunisien, etc.

Bref, une initiative à encourager sous nos cieux car la Tunisie a toujours été une terre de tolérance où les trois religions monothéistes peuvent coexister et cohabiter.