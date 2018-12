Tunisie: Manque de motivation...

Le public, l'envie de retrouver son statut glorieux et son début en fanfare ont permis à l'Angola de pratiquement tuer le match dès la première mi-temps avec 38-19. Le retour de nos basketteurs, emmenés par un superbe Makram Ben Romdhane (16 points et 11 rebonds) au 3e quart-temps (57-52), a permis de réduire l'écart, pas plus.

L'Angola, avec son concentré d'expérience et ses joueurs de qualité, a pu conserver une victoire de prestige 69-63.

Ben Romdhane a été le meilleur pointeur avec 16 points, suivi de Abada (11 points), Abassi (9 points) et Ghayaza (8 points). L'Angola a rejoint la Tunisie pour le Mondial, alors que le Cameroun (3e du groupe E) devra attendre les résultats de l'autre groupe (le tournoi se joue en février) pour espérer passer en tant que meilleur troisième.

On attend mieux...

Après deux ans d'invincibilité, il était logique que l'équipe de Tunisie s'incline. Sauf que l'on remarque que notre cinq national n'a pas eu la concentration et la réussite qu'on lui connaît. L'absence de Mejri et de Hdidane s'est fait sentir sous le panneau. Tous les deux auraient pris l'ascendant sur leurs adversaires et permis à l'équipe nationale de mieux gérer la phase offensive (écrans et rebonds offensifs). Ce tournoi, où il n'y avait aucune pression de résultat, n'a pas motivé nos joueurs qui ont perdu leur efficacité en deux matches. Ayant gagné devant le Maroc, ils s'étaient assurés de la première place, et cela leur a suffi. Palma devra chercher à injecter du sang neuf pour plus de motivation et pour plus d'effet surprise. Cela dit, et même si on attend toujours mieux de notre sélection, on reste persuadé qu'elle est assez rodée et qu'elle va mieux jouer au Mondial. Ce sera un autre palier et un autre niveau beaucoup plus exigeant qui demande, sûrement, plus de préparation. L'équipe de Palma est régulière et a gagné en solidité, mais en même temps, elle affiche des points de faiblesse qu'elle devra soigner avant le Mondial. L'une d'entre elles est sûrement la saturation de l'ossature avec des joueurs cadres qui ont dépassé la trentaine, et sans qu'il y ait derrière un ou deux éléments jeunes qui puissent maintenir la même qualité. Il ne faut pas s'affoler, ni s'inquiéter après ces deux défaites en Angola. Rien d'alarmant, mais en même temps, une obligation de retrouver l'efficacité et le sens collectif. Tout un programme dense de préparation doit être conçu pour aller en Chine avec des arguments solides. Pour terminer avec ce tournoi des éliminatoires, on dira que Ben Romdhane a été le plus en vue et le plus régulier côté tunisien.

Résultats de la sélection tunisienne

Tunisie-Maroc : 89-51

Egypte-Tunisie : 73-64

Angola-Tunisie : 69-63