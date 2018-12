Ile Maurice: Agression mortelle de Madvi Caleechurn - «La victime était alcoolique... »

«La victime portait des blessures au niveau de la cage thoracique et avait 500 micro grammes d'alcool dans le sang.» Déclaration du médecin légiste, le Dr Prem Chamane qui a été interrogé par Me Gavin Glover qui représente les suspects, Leeladhur Doorgakant et Parleshwar Sharma, dans l'affaire de l'agression mortelle de Madvi Devi Caleechurn.

Le légiste a également soutenu que la victime avait des blessures de même que des traces de sang sur le foie. C'était devant la magistrate Adeela Hamuth en cour intermédiaire, lundi 3 décembre.

Dans cette affaire, père et fils sont accusés d'avoir infligé des coups et blessures, ayant entraîné la mort Madvi Devi Caleechurn. Toujours selon les dires du Dr Chamane, au vu du fort taux d'alcool retrouvé dans le sang de la victime, celle-ci était alcoolique.

Parleshwar Sharma, 26 ans, Corporate Finance Officer à la State Bank of Mauritius, et son père, technicien au sein de Mauritius Telecom, avaient plaidé non-coupables dans cette affaire. Dans sa déposition, Leeladhur Doorgakant avait raconté qu'il avait, le 17 août 2013, à Allée Brillant, Floréal, retrouvé sa femme, Madvi Devi Caleechurn, gisant au sol dans sa chambre. Il l'a soulevée pour la mettre au lit. Selon lui, ce n'est que par la suite qu'il a constaté qu'elle ne bougeait plus. Pour lui, les blessures retrouvées sur le corps de son épouse, seraient dues à une chute. Le procès se poursuivra le 5 mars 2019.