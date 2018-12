Tunisie: Soutien aux PME pour stimuler la production

Elec' Recyclage Tunisie, société tunisienne spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets industriels non dangereux, bénéficiera directement, dans le cadre du Programme de développement des chaînes de valeur et de la compétitivité (Vccp), d'un prêt de 1,1 million d'euros de la Berd, d'une assistance technique et d'une subvention de l'UE à hauteur de 118.000 euros.

Elec' Recyclage Tunisie utilisera les fonds pour investir dans de nouveaux équipements afin de développer ses activités et ses capacités de recyclage. Les nouvelles technologies contribueront en outre à améliorer la valorisation des déchets et l'efficacité du processus de recyclage, ainsi qu'à instaurer de meilleures conditions de travail pour le personnel, et ce, en permettant une réduction des niveaux de bruit et l'introduction de processus de production plus efficaces.

Capacités de gestion des déchets

Le programme aidera à diminuer la quantité de déchets industriels envoyés en décharge ou ouvertement mis au rebut et, plus généralement, augmentera les capacités de gestion des déchets en Tunisie.

La Berd a lancé le Programme de promotion des chaînes de valeur et de la compétitivité pour l'Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie en 2017. Le programme donne aux entreprises éligibles accès aux subventions à l'investissement et aux services de conseil dans divers secteurs, notamment les agro-industries, la production et les services, la logistique et la distribution, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.

L'accord avec Elec' Recyclage Tunisie sera le deuxième projet appuyé par ce programme en Tunisie. Elec' Recyclage Tunisie propose des solutions de traitement des déchets à plus d'une centaine d'entreprises dans le pays. En plus de son activité de gestion des déchets, la société vend aussi des produits issus du tri des déchets à des clients internationaux pour une transformation supplémentaire.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie en septembre 2012, la Berd a investi plus de 730 millions d'euros dans 33 projets à travers le pays. Les investissements de la Banque ont pour but de favoriser la restructuration et le renforcement du secteur financier, et le financement des entreprises privées, en encourageant l'efficacité énergétique et en développant un secteur de l'énergie durable, ainsi qu'en facilitant un financement non souverain du développement d'infrastructures.

A ce jour, la Banque a aussi apporté son appui à plus de 670 petites et moyennes entreprises dans le pays en proposant des services de conseil commerciaux dans le cadre de son Programme de conseil aux petites entreprises.