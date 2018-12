Tunisie: Le secteur agroalimentaire, domaine d'investissement

Dans le cadre des journées d'information organisées par le bureau de représentation de l'Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa) à Milan pour l'année 2018 et effectuées dans un certain nombre de régions italiennes qui ont des potentialités d'affaires et connues pour leurs fortes capacités d'investissement et dans le but d'attirer de nouveaux capitaux dans les différents secteurs d'activité, il a été décidé de sensibliser et d'informer les hommes d'affaires italiens.

Une attention particulière a été donnée aux industries agroalimentaires, domaine phare de la région de Calabre. Fipa-Milan a participé activement au Forum économique tuniso-italien sur le thème "Perspectives et opportunités économiques avec la Tunisie" tenu le 28 novembre dernier au palais Corrado Alvaro à Calabre.

Inscrit dans une démarche de promotion des investissements directs étrangers, ce forum économique tuniso-italien rehaussé par M. Moez Sinaoui, ambassadeur de la République tunisienne à Rome, qui a présenté la situation politique et économique en Tunisie, vise à mettre en évidence les atouts et les opportunités d'investissements existant en Tunisie dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Rencontre entre hommes d'affaires

Le programme de cet événement a comporté des interventions thématiques de qualité à des fins d'investissement qui ont été assurées par Mme Thouraya Khayati, représentante de Fipa-Tunisia à Milan, M. Riadh Ben Slah, représentant du Cepex, ainsi que Me Aslan Berjeb, avocat d'affaires tunisien.

La partie officielle italienne a été représentée, quant à elle, par le président du Conseil régional de Calabre, M. Mario Oliverio, le maire de la ville M. Giuseppe Falcomatà, et le gouverneur M. Michele Di Bari, ainsi que le consul honoraire de Tunisie à Calabre.

Il est à noter que cette manifestation a été, également, l'occasion pour inaugurer le nouveau bureau du consulat honoraire de la République tunisienne à Calabre. La journée a été clôturée par une séance de networking et a regroupé les hommes d'affaires et les représentants et acteurs économiques tunisiens et italiens.

L'Italie a accumulé des années d'expérience dans le secteur de l'agroalimentaire et dispose, aujourd'hui, d'une industrie très développée et bien classée en Europe. A la faveur d'un partenariat avec les industriels tunisiens, il est possible d'assurer un transfert technologique pour hisser le niveau de l'industrie agroalimentaire en Tunisie. De nouveaux capitaux italiens peuvent également permettre le lancement de nouveaux projets à haute valeur ajoutée et à forte capacité d'emploi.