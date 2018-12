Tunisie: Bientôt l'effervescence du réveillon

Le spectre des pénuries

Si ces divers acteurs ont le droit de prendre toutes les précautions d'usage, s'agissant d'une aubaine pour renflouer leurs caisses, il est tout aussi légitime pour le citoyen lambda de ne pas en endosser la lourde facture. Cela revient à dire, plus clairement, qu'il serait totalement inadmissible de voir les préparatifs intensifs lancés par les pâtisseries et les circuits de distribution des produits alimentaires générer des pénuries durant les semaines précédant l'avènement du réveillon.

D'ailleurs, des denrées se sont bel et bien raréfiées, tandis que d'autres, telles que le lait et le sucre, risqueraient, aux dires d'un pâtissier qui a pignon sur rue au cœur de la capitale, de disparaître incessamment des radars du consommateur. Et pour chasser ou éloigner le spectre des pénuries, un seul remède : sévir. Autrement dit, la balle ne peut être que dans le camp des brigades de contrôle économique qui devraient multiplier raids et visites d'inspection, aussi bien dans les dépôts des pâtisseries que dans ceux des grossistes.

Attention, arnaqueur !

Outre le spectre des pénuries, il faut compter avec l'ombre de l'arnaque qui s'amène, elle aussi, en pareille période de l'année. En effet, à l'occasion de chaque réveillon que Dieu fait, on déplore des victimes parmi les consommateurs qui se font leurrer qui par un restaurateur, qui par un hôtelier, qui encore par une agence de voyages. Çà et là, soit on jongle avec les tarifs, soit en imposant abusivement des frais supplémentaires, alors que des réservations pour les voyages et les excursions ne sont respectées qu'à moitié par les organisateurs. Le réveillon version 2019 sera-t-il plus clément pour nos bourses? That's the question.