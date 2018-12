Congo-Brazzaville: 23e CAN seniors dames de handball - Le Congo et le Sénégal enchaînent les succès

Les Diables rouges et les Lionnes de la Teranga ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale après avoir enregistré, le 3 décembre au gymnase Nicole-Oba, deux victoires en autant de matches.

Et de deux pour les Diables rouges dans la 23e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) seniors dames. Après le Maroc en ouverture de la deuxième édition du Challenge Edith-Lucie-Bongo-Ondimba, les Congolaises ont dominé les Guinéennes 37-20 en y ajoutant cette fois la manière. La victoire des filles de Thierry Vincent s'est dessinée vers les dernières minutes de la première partie car, pendant près d'une vingtaine de minutes, la Guinée a contesté la suprématie du Congo en faisant même jeu égal 11-11.

Mais quand les Congolaises ont pris l'avantage à 12-11, tout s'est enchaîné alors très vite. De 16-12 à la mi-temps, les Diables rouges l'emportent 37-20 grâce à une très grande Suzanne Mambou. C'est, d'ailleurs, elle qui a été désignée meilleure joueuse du match, notamment avec son but exceptionnel qui a soulevé la foulée. La joueuse des Diables rouges, bien inspirée, a transformé presque tous les sept mètres sauf un seul. Pour leur deuxième sortie, les Congolaises n'ont pas gâché beaucoup de situations de but. La gardienne Hymelda Obambo a beaucoup contribué à la belle prestation de l'équipe, en sortant des arrêts de grande classe. Son équipe a pris moins de buts que lors de sa première sortie. Satisfait, Thierry Vincent a tiré les enseignements du match tout en projetant le prochain.

« Même s'il y a des choses à revoir, ce match-là est passé, il faut déjà penser à celui contre la RDC. Je regarde toujours devant. On a deux matches, deux victoires. Le handball c'est comme tous les sports, on ne sait pas qui va gagner en avance. Il faut construire sa victoire sur soixante minutes. C'est ce qu'on a réussi à faire contre la Guinée. On tentera de le faire contre la RDC. Et si on y arrive tant mieux », a commenté Thierry Vincent, le sélectionneur des Diables rouges après la rencontre contre la Guinée.

« Nous sommes tombés sur une équipe du Congo qui a bien préparé sa compétition. Nous sommes en difficulté car, l'effectif avec lequel on a préparé la compétition est décimé pour les raisons que vous connaissez. Un match dure soixante minutes. Face à une équipe préparée, on a essayé de bricoler du jour au lendemain, les dispositifs tactiques de défense-attaque mais nous sommes en difficulté physique. Mais quoi qu'il arrive, on ne lâchera rien jusqu'au bout », a déclaré Clément Petit, le sélectionneur de la Guinée.

Dans l'autre match du groupe, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) qui faisaient leur première sortie se sont imposés devant les Lionnes de l'Atlas 35-23. Dans le groupe A, le Sénégal a enchaîné en battant la Tunisie 26-21. Il va jouer les autres matches qui lui restent pour améliorer son classement. C'est le même cas avec le Congo. Le Cameroun s'est relancé en battant l'Algérie 32-18.