Algérie: Théâtre universitaire - Un moyen culturel pour éveiller la conscience artistique des étudiants

- Le théâtre universitaire est un moyen culturel et créatif important pour éveiller la conscience artistique, culturelle et cognitive des étudiants, en vue d'ôter les principes régressifs de leur esprit en offrant des alternatives substantielles, a estimé, à Constantine, le comédien, Djamel Dekkar.

S'exprimant lundi en marge de la représentation du dernier groupe d'étudiants participant à la 3ème édition du Festival national universitaire "Cirta show", abrité par les résidences universitaires relevant de la direction des œuvres universitaires de Constantine-Ain El Bey, cet artiste a précisé que "le théâtre universitaire représente une exigence pédagogique indispensable".

Dans ce même contexte, M. Dekkar, également président du jury de cette manifestation culturelle, a mis l'accent sur l'importance du rôle du théâtre dans la vie des étudiants et son efficience dans le développement de leur perception sensorielle, littéraire et esthétique.

S'agissant des prestations des participants à cette 3ème édition de "Cirta show", ce même artiste a considéré que "le niveau des concurrents qui se sont succédés durant trois jours est inégal, du fait, de nombreux participants ne possèdent pas une vision claire de la représentation théâtrale", ajoutant que cela rend la sélection des lauréats plus ardue pour les membres du jury.

Il a aussi fait savoir que ces derniers vont faire en sorte de tenir compte des aptitudes de l'étudiant à faire de la représentation théâtrale, son respect des techniques du travail théâtral et sa présence sur scène en vue de choisir les heureux élus, soulignant que "des qualifications préliminaires en amont du festival et une liste plus restreinte de concurrents auraient permis de rehausser le niveau des prestations des participants".

Faisant partie des personnes aux besoins spécifiques, le jeune Seif El Islam Toulmit, un artiste issu de la wilaya de Batna qui encadre l'un des étudiants participant à la manifestation, assure que le fait d'aider cet étudiant à améliorer ses performances et son apprentissage des techniques du théâtre représente "un défi pour lui et une contribution au 4ème art".

Ce même jeune qui a assisté le réalisateur du court-métrage "Human", auréolé de plusieurs prix internationaux, a également affirmé que de tels événements permettent aux étudiants d'acquérir de nouvelles connaissances et perspectives pour sa vie future et de reconnaître l'importance de l'entraide et de l'amitié dans la réalisation d'une œuvre dramaturgique".

Durant 3 jours, le Festival national universitaire "Cirta show" a accueilli 44 étudiants de différents établissements universitaires du pays ayant participé avec des représentations d'une durée n'excédant pas 10 minutes sur le thème de la "citoyenneté" et dont la clôture est prévue, mardi soir avec la remise de prix aux lauréats.