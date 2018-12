Algérie: DGSN - 37 affaires élucidées à travers certaines wilayas du pays grâce au SIRC

- Les brigades d'enquête d'identité ont élucidé 37 affaires à travers certaines wilayas du pays et procédé à l'arrestation des auteurs de ces crimes, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"Recourant aux dernières techniques scientifiques en matière de recherche et d'investigation, les équipes de la police judiciaire sont parvenues grâce au Système d'identification et des recherches criminelles (SIRC) à l'élucidation de 37 affaires à travers certaines wilayas du pays et procédé à l'arrestation des auteurs de ces crimes", indique-t-on de même source.

Parmi les affaires traitées, 15 ont été élucidées par les brigades d'enquête d'identité de la sûreté de Chlef concernent des affaires de vol et de menace à l'arme blanche suivi de vol, 5 autres à Alger liées au vol avec violence, coups et blessures volontaires à l'arme blanche prohibé et trafic de drogues.

Dans ce contexte, les brigades d'enquête d'identité de la sûreté de la wilaya de Bordj Bouarerridj sont parvenus à élucider 04 affaires liées au vol avec agression, alors que les brigades d'enquête d'identité des wilayas de Constantine, Khenchla, Annaba, Aïn Temouchent, Guelma, Batna, Blida et Adrar ont élucidé 13 affaires liées au vol, à l'escroquerie, au vol à la tire, à l'agression suivi du vol, au trafic de drogue, à la dégradation volontaire des biens d'autrui, au vol des téléphones portables et à l'agression suivie d'harcèlement sexuel.