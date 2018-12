Soudan: L'Ambassadeur Kamal Bashir présente ses Lettres de Créance au Roi des Pays-Bas

Khartoum — - L'Ambassadeur Kamal Bashir Ahmed a présenté ses Lettres de Créance au Roi Felim Alexander des Pays-Bas, au Palais Noordinde à La Haye, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Soudan auprès du Royaume des Pays-Bas.

L'Ambassadeur a transmis les salutations du P Président, le Maréchal Omer Al-Bashir, et a souligné la Profondeur des Relations Historiques entre les deux pays et le Désir du Soudan et de son Peuple de Développer des Relations de Coopération Mutuelle pour l'Intérêt Conjoint.

Pour sa part, le Roi Néerlandais a exprimé le Souhait de son pays de développer ses Relations et s'est Félicité des Développements Positifs Observés au Soudan, en particulier des Efforts Déployés pour Réaliser la Sécurité, la Paix et la Stabilité dans le pays, et qu'il a salué le Rôle joué par le Soudan dans son Environnement Régional et a exprimé son Intérêt pour les Questions de Migration et d'Eau.