Cote d'Ivoire: Exposition LouiSimone Guirandou - Alun Be et Jean Servais Somian en toute transparence

Intitulée « Matière Transparente », l'expo de design et photographie qui sera vernie le 6 décembre, met la lumière au firmament et en partage.

La galerie LouiSimone Guirandou d'Abidjan-Cocody abrite du 6 décembre au 26 janvier 2019, l'exposition intitulée « Matière Transparente ».

Et met en lumière, le travail en pleine fulgurance de deux artistes, le designer ivoirien Jean-Servais Somian et le photographe sénégalais Alun Be, sur la perspective de la... lumière.

Le vernissage a lieu ce jeudi 6 décembre, à partir de 19 heures. La lumière et la transparence sont, en effet, au centre de la recherche des deux artistes.

Alun Be les manipule dans le cadre du viseur de son appareil photo, quand Jean-Servais Somian en fait autant au cœur de ses pièces signature en bois de coco.

Après leur exposition commune, en off de la Biennale de Dakar 2018, LouiSimone Guirandou Gallery réunit, à nouveau, le photographe et le designer pour une rétrospective des photographies d'Alun Be et une ligne d'objets et mobiliers inédite créée par Jean-Servais Somian pour la galerie.

Alun Be, de son vrai nom Alioune Ba, est un photographe et architecte franco-sénégalais, né le 17 avril 1981 à Dakar

. Il vit et travaille entre le Sénégal, la France et les États-Unis. Photographe autodidacte, architecte de formation, en 2015, sa série « Empowering Women » est montrée au public lors de l'Exposition Universelle de Milan.

Ce premier temps d'exposition lui a ouvert, depuis, de nombreuses portes avec notamment, un passage en 2016 à la Biennale de Dakar ou encore en 2017 au Lagos Photo. Cette photographie de super héroïne futuriste était d'ailleurs l'affiche officielle de l'édition.

Né en Côte d'Ivoire en 1971, Jean-Servais intègre le centre de formation à la menuiserie et l'ébénisterie Georges Ghandour après ses études secondaires et poursuit sa formation au Centre artisanal de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Il intègre ensuite l'agence de design et de conception Daniel Beck à Lausanne pour une formation en design mobilier et agencement.

Ses créations sont le résultat de croisements d'influences occidentales et africaines: meubles, objets et sculptures, réalisés dans son atelier de Grand-Bassam, nés d'un regard alliant l'art traditionnel ivoirien à l'histoire de l'ébénisterie se révèlent métisses et répondent à diverses influences, alliant avec élégance un souci de fonctionnalité à la pureté de la ligne. Sa vision contemporaine et son travail de recherche donne un sens à ses créations, une signature forte ajoutée à la fonction.