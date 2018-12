Sénégal: Macky Sall - "Sidy Lamine Niasse était un témoin actif des luttes démocratiques"

Dakar — Le président de la République, Macky Sall, a rendu hommage à un "témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société", Sidy Lamine Niasse, le patron du groupe de presse Walfadjri, décédé mardi à l'âge de 68 ans.

"J'ai appris avec émotion la disparition de Sidy Lamine Niasse, grand nom de la presse sénégalaise, témoin actif des mutations et des luttes démocratiques de notre société", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau social Twitter.

"Ma compassion à sa famille, au groupe Walfadjri et à la presse du Sénégal. Qu'il repose en paix", a-t-il ajouté.

Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, a également réagi au décès de Sidy Lamine Niasse, affirmant que "le Sénégal perd un pionnier de la presse privée, un témoin des grandes mutations démocratiques de notre pays et un infatigable défenseur de l'islam, des libertés individuelles et collectives".

"Le gouvernement exprime toute sa compassion à l'ensemble de la famille éplorée et à la nation", ajoute M. Guèye dans un communiqué.

Sidy Lamine Niasse fait partie des premiers Sénégalais à investir dans les médias, avec la création du groupe Walfadjri dans les années 80, l'une des plus importantes entreprises du secteur, propriétaire de la radio-télévision Walfadjri et du journal WalfQuotidien.

Journaliste et islamologue de renom, il a pris part au développement du pluralisme médiatique au Sénégal, en animant une émission hebdomadaire sur la radio-télévision du groupe.

Sidy Lamine Niasse prenait souvent part aux émissions du service audiovisuel de Walfadjri, écrivant quelquefois des éditoriaux publiés dans le journal WalfQuotidien.

Dans cette initiative privée, il a eu comme collaborateurs d'éminents journalistes, dont Tidiane Kassé, Abdourahmane Camara, Jean Meïssa Diop, Mame Less Camara, Mamoudou Ibra Kane et Ousmane Sène, qui ont travaillé pour la radio, la télévision ou les journaux Walfadjri (devenu WalfQuotidien) et Walf Grand-Place, lequel a cessé de paraître.