Sénégal: Renforcement de capacités dans la réalisation d'investissements agricoles, mercredi

Dakar — L'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) organise à partir de mercredi à Dakar un atelier régional de renforcement des capacités des jeunes dans la réalisation d'investissements agricoles responsables dans les pays du bassin du fleuve Sénégal, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Une trentaine de jeunes provenant du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal participeront à cet atelier prévu à l'hôtel Novotel de Dakar, indique la même source.

L'objectif de la rencontre est d'amener les participants à réfléchir sur les capacités existantes et nécessaires pour permettre aux jeunes d'investir et de bénéficier des investissements agricoles, soulignent les organisateurs.

Cet atelier, de nature multipartite, visera également à soutenir une augmentation des investissements agricoles responsables en améliorant la connaissance des défis spécifiques aux jeunes et en favorisant le dialogue entre différents acteurs, indique le texte.

Les discussions porteront notamment sur "les cadres institutionnels, juridiques et d'incitation et leur mise en œuvre", "les services et les organisations permettant aux jeunes d'investir dans leurs exploitations et leurs entreprises" et "les opportunités de formation et d'éducation", rapporte le communiqué.