Algérie: Tourisme saharien - L'intérêt d'impulser et de diversifier l'offre touristique souligné

Adrar — Les participants au premier colloque international sur l'investissement dans le tourisme saharien ont mis l'accent, au terme de leur travaux mardi à Adrar, sur l'intérêt d'impulser et de diversifier l'offre touristique en Algérie et d'encourager l'investissement dans ce segment.

Il a été recommandé également la nécessité d'accorder davantage d'intérêt au tourisme intérieur comme vecteur de promotion de l'économie touristique et d'asseoir une coordination entre les secteurs public et privé afin de valoriser les potentialités des régions.

Les participants à cette rencontre ont recommandé aussi l'introduction de normes et d'offres universitaires et professionnelles en rapport avec la formation et la qualification touristique, en plus de l'exploitation des études et travaux de recherches universitaires dans le domaine.

Ils ont appelé, par ailleurs, à développer les infrastructures pour renforcer l'attractivité de l'offre touristique saharienne et à oeuvrer à élever le sens de responsabilité sociétale des opérateurs touristiques, tout en valorisant le potentiel touristique concurrentiel des régions sahariennes.

Les intervenant au cours du colloque ont insisté sur le respect des normes internationales dans l'offre de prestations dans ce segment (tourisme saharien), et l'encouragement de l'organisation de manifestations sportives et culturelles qui drainent des flux de touristes dans les régions sahariennes et promeuvent leurs potentiels touristiques.

En marge du colloque, organisé à l'initiative de l'Université d'Adrar (Laboratoire de l'intégration économique algérienne et faculté des sciences commerciales et de gestion) , avec la participation d'expert et chercheurs nationaux et étrangers, s'est tenu un salon du tourisme saharien visant à

mettre en relief la richesse de l'artisanat traditionnel que recèle la wilaya d'Adrar.